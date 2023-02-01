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Просте шоколадне печиво, яке можна готувати чи не щодня (відео)

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Середа 01 лютого 2023 12:24
Просте шоколадне печиво, яке можна готувати чи не щодня (відео) Рецепт шоколадного печива (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Шоколадне хрумке печиво, напевно, люблять усі: і дорослі, і малі. І приготувати його можна самостійно без зайвих зусиль так, що від магазинного не відрізнити!

Рецептом такого печива ділиться лікар Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.

Що знадобиться

Для приготування печива візьміть:

  • Вершкове масло - 250 грамів
  • Цукор - 120 грамів
  • Яйця - 2 штуки
  • Борошно - 500 грамів
  • Сіль - 1/2 чайної ложки
  • Розпушувач - 1 чайна ложка
  • Сода - 1/4 чайної ложки
  • Ванілін
  • Шоколад - 150-200 грамів

За бажання можете додати цедру апельсина, яка наситить печиво свіжістю та кислинкою.

Процес приготування

Трохи розм'якле вершкове масло потрібно перетерти з цукром. Додайте до суміші по одному яйцю, щоразу збиваючи її.

Коли суміш стане однорідною, всипте до неї борошно, розпушувач і соду. Знову перемішайте все до однорідності та додайте подрібнений шоколад

Сформуйте кульки. Проте не робіть дуже великі, адже в процесі випікання вони будуть рости. Вистеліть деко пергаментом і викладіть кульки одна від одної на відстані.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте печиво приблизно 18 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте з духовки та дайте йому охолонути. Дуже смачно вмокати печиво в холодне молоко. Смачного!

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