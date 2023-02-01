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Простое шоколадное печенье, которое можно готовить ежедневно (видео)

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Среда 01 февраля 2023 12:24
Простое шоколадное печенье, которое можно готовить ежедневно (видео) Рецепт шоколадного печенья (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Шоколадное хрустящее печенье, наверное, любят все: и взрослые, и дети. И приготовить его можно самостоятельно без лишних усилий так, что от магазинного не отличить!

Рецептом такого печенья делится врач Ольга Миллер на своей странице в Instagram.

Что понадобится

Для приготовления печенья возьмите:

  • Сливочное масло - 250 граммов
  • Сахар - 120 граммов
  • Яйца - 2 штуки
  • Мука - 500 граммов
  • Соль - 1/2 чайной ложки
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка
  • Сода - 1/4 чайной ложки
  • Ванилин
  • Шоколад - 150-200 граммов

При желании можете добавить цедру апельсина, которая насытит печенье свежестью и кислинкой.

Процесс приготовления

Немного размякшее сливочное масло нужно перетереть с сахаром. Добавьте в смесь по одному яйцу, каждый раз взбивая ее.

Когда смесь станет однородной, всыпьте в нее муку, разрыхлитель и соду. Снова перемешайте все до однородности и добавьте измельченный шоколад.

Сформируйте шарики. Однако не делайте слишком большие, ведь в процессе выпечки они будут расти. Выстелите противень пергаментом, и выложите шарики друг от друга на расстоянии.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье около 18 минут до золотистого цвета. Достаньте из духовки и дайте ему остыть. Очень вкусно макать печенье в холодное молоко. Приятного аппетита!

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