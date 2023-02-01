Простое шоколадное печенье, которое можно готовить ежедневно (видео)

Шоколадное хрустящее печенье, наверное, любят все: и взрослые, и дети. И приготовить его можно самостоятельно без лишних усилий так, что от магазинного не отличить!

Рецептом такого печенья делится врач Ольга Миллер на своей странице в Instagram.

Что понадобится

Для приготовления печенья возьмите:

Сливочное масло - 250 граммов

Сахар - 120 граммов

Яйца - 2 штуки

Мука - 500 граммов

Соль - 1/2 чайной ложки

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Сода - 1/4 чайной ложки

Ванилин

Шоколад - 150-200 граммов

При желании можете добавить цедру апельсина, которая насытит печенье свежестью и кислинкой.

Процесс приготовления

Немного размякшее сливочное масло нужно перетереть с сахаром. Добавьте в смесь по одному яйцу, каждый раз взбивая ее.

Когда смесь станет однородной, всыпьте в нее муку, разрыхлитель и соду. Снова перемешайте все до однородности и добавьте измельченный шоколад.

Сформируйте шарики. Однако не делайте слишком большие, ведь в процессе выпечки они будут расти. Выстелите противень пергаментом, и выложите шарики друг от друга на расстоянии.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье около 18 минут до золотистого цвета. Достаньте из духовки и дайте ему остыть. Очень вкусно макать печенье в холодное молоко. Приятного аппетита!