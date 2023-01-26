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Просте пісочне печиво без яєць: готуйте до чаю хоч кожен день!

Пісочне печиво (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Пісочне печиво - відмінний смаколик до чаю, яким можна побалувати і себе, і своїх близьких. Щоб приготувати випічку, потрібен мінімум інгредієнтів, а от зайвої мороки не треба

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Ваніль і шоколад.

Складники:

  • 200 г вершкового масла (100 г витримати при кімнатній температурі +100 г витримати в морозильній камері)
  • 300 г борошна
  • 50 г цукру + 30 г для посипки
  • 50 г охолодженої води (витримати в морозильній камері)
  • 4 г солі
  • 1 ч. л. горілки або спирту
  • 30 г сметани

Покрокове приготування

Розділіть 200 грамів масла порівну: одну частину поріжте на великі квадрати і залиште при кімнатній температурі, другу - поріжте дрібно і заморозьте.

Борошно перемішайте з цукром, додайте туди м'яке масло і перемішайте в дрібну крихту. Морожене масло посічіть і введіть в масляно-борошняну суміш. Все треба робити швидко, щоб масло не встигло розтопитися.

Змішайте льодяну воду, олію, сіль і горілку (ром). Додайте все до крихти і вимісіть обережно тісто з мінімальним контактом рук, щоб шматочки масла не розтанули.

Покладіть тісто на годину в холодильник.

Зробіть з пергаменту паперову форму і розкачайте в ній тісто квадратом. Наріжте печиво і розмістіть на деко на відстані одне від одного.

Змастіть кожне печиво сметаною і посипте цукровою пудрою. Випікайте до готовності при температурі 200 градусів.

Раніше ми писали, як приготувати бюджетні кекси на кефірі.

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