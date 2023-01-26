Простое песочное печенье без яиц: готовьте к чаю хоть каждый день!

Песочное печенье – отличная вкуснятина к чаю, которой можно побаловать и себя, и своих близких. Чтобы приготовить выпечку, нужен минимум ингредиентов, а вот излишней мороки не нужно
Рецептом поделились на YouTube-канале Ваніль і шоколад.
Разделите 200 граммов масла поровну: одну часть порежьте на большие квадраты и оставьте при комнатной температуре, вторую – порежьте мелко и заморозьте.
Муку перемешайте с сахаром, добавьте туда мягкое масло и перемешайте в мелкую крошку. Мороженое масло порубите и введите в масляно-мучную смесь. Все нужно делать быстро, чтобы масло не успело растопиться.
Смешайте ледяную воду, растительное масло, соль и водку (ром). Добавьте все в крошку и вымесите осторожно тесто с минимальным контактом рук, чтобы кусочки масла не растаяли.
Положите тесто на час в холодильник.
Сделайте из пергамента бумажную форму и раскатайте в ней тесто квадратом. Нарежьте печенье и разместите на противне на расстоянии друг от друга.
Смажьте каждое печенье сметаной и посыпьте сахарной пудрой. Выпекайте до готовности при температуре 200 градусов.
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