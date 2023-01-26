Просте пісочне печиво без яєць: готуйте до чаю хоч кожен день!
Пісочне печиво - відмінний смаколик до чаю, яким можна побалувати і себе, і своїх близьких. Щоб приготувати випічку, потрібен мінімум інгредієнтів, а от зайвої мороки не треба
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Ваніль і шоколад.
Складники:
- 200 г вершкового масла (100 г витримати при кімнатній температурі +100 г витримати в морозильній камері)
- 300 г борошна
- 50 г цукру + 30 г для посипки
- 50 г охолодженої води (витримати в морозильній камері)
- 4 г солі
- 1 ч. л. горілки або спирту
- 30 г сметани
Покрокове приготування
Розділіть 200 грамів масла порівну: одну частину поріжте на великі квадрати і залиште при кімнатній температурі, другу - поріжте дрібно і заморозьте.
Борошно перемішайте з цукром, додайте туди м'яке масло і перемішайте в дрібну крихту. Морожене масло посічіть і введіть в масляно-борошняну суміш. Все треба робити швидко, щоб масло не встигло розтопитися.
Змішайте льодяну воду, олію, сіль і горілку (ром). Додайте все до крихти і вимісіть обережно тісто з мінімальним контактом рук, щоб шматочки масла не розтанули.
Покладіть тісто на годину в холодильник.
Зробіть з пергаменту паперову форму і розкачайте в ній тісто квадратом. Наріжте печиво і розмістіть на деко на відстані одне від одного.
Змастіть кожне печиво сметаною і посипте цукровою пудрою. Випікайте до готовності при температурі 200 градусів.
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