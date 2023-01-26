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Простое песочное печенье без яиц: готовьте к чаю хоть каждый день!

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Четверг 26 января 2023 11:30
Простое песочное печенье без яиц: готовьте к чаю хоть каждый день! Песочное печенье (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Песочное печенье – отличная вкуснятина к чаю, которой можно побаловать и себя, и своих близких. Чтобы приготовить выпечку, нужен минимум ингредиентов, а вот излишней мороки не нужно

Рецептом поделились на YouTube-канале Ваніль і шоколад.

Складники:

  • 200 г сливочного масла (100 г выдержать при комнатной температуре +100 г выдержать в морозильной камере)
  • 300 г муки
  • 50 г сахара + 30 г для посыпки
  • 50 г охлажденной воды (выдержать в морозильной камере)
  • 4 г соли
  • 1 ч. л. водки или спирта
  • 30 г сметаны

Пошаговое приготовление

Разделите 200 граммов масла поровну: одну часть порежьте на большие квадраты и оставьте при комнатной температуре, вторую – порежьте мелко и заморозьте.

Муку перемешайте с сахаром, добавьте туда мягкое масло и перемешайте в мелкую крошку. Мороженое масло порубите и введите в масляно-мучную смесь. Все нужно делать быстро, чтобы масло не успело растопиться.

Смешайте ледяную воду, растительное масло, соль и водку (ром). Добавьте все в крошку и вымесите осторожно тесто с минимальным контактом рук, чтобы кусочки масла не растаяли.

Положите тесто на час в холодильник.

Сделайте из пергамента бумажную форму и раскатайте в ней тесто квадратом. Нарежьте печенье и разместите на противне на расстоянии друг от друга.

Смажьте каждое печенье сметаной и посыпьте сахарной пудрой. Выпекайте до готовности при температуре 200 градусов.

Раньше мы писали, как приготовить бюджетные кексы на кефире.

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