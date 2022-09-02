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Простая аджика без варки за 30 минут: вкус просто улетный!

Фото: Самые простые и быстрые рецепты домашней аджики (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Самую простую аджику можно приготовить из минимального количества ингредиентов и без варки. Такую аджику можно есть практически сразу и хранить в холодильнике почти всю зиму.

Самые простые рецепты невероятно вкусной аджики - читайте в материале ниже.

Аджика с перцем

Ингредиенты:

  • Помидоры - 1 кг
  • Красный болгарский перец - 2-3 шт.
  • Острый перец чили - 100-150 г
  • Чеснок - 100 г
  • Соль - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Все овощи тщательно помойте. Пропустите через мясорубку или кухонный комбайн. Добавьте соль и тщательно перемешайте.

Накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре. Периодически перемешивайте и следите, чтобы на поверхности не было пенки.

Разложите сырую аджику по стерилизованным банкам и плотно закройте. Храните в холодильнике.

Если очень хочется есть аджику сразу - просто отложите чистой ложкой немного и используйте на ужин.

Аджика с хреном

Ингредиенты:

  • Помидоры - 2 кг
  • Хрен - 200 г
  • Чеснок - 200 г
  • Острый перец - 1 шт.
  • Сладкий перец - 1 кг
  • Соль - 2 ст. ложки
  • Сахар - 3 ст. ложки
  • Уксус - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Все овощи тщательно помойте. Помидоры, хрен, чеснок и перцы пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Хорошо перемешайте.

Добавьте соль, сахар, уксус и еще раз перемешайте. Оставьте на 1 час. Потом разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Такую аджику можно хранить в холодильнике не менее 2-3 месяцев.

Кстати, ранее мы рассказывали крутые рецепты закруток от итальянских поваров.

А также давали рецепт приготовления дерунов из яблок.

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