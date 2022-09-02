Проста аджика без варіння за 30 хвилин: смак просто ульотний!

Найпростішу аджику можна приготувати з мінімальної кількості інгредієнтів і без варіння. Таку аджику можна їсти практично відразу і зберігати в холодильнику майже всю зиму.
Найпростіші рецепти неймовірно смачною аджики - читайте в матеріалі нижче.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Всі овочі ретельно помийте. Пропустіть через м'ясорубку або кухонний комбайн. Додайте сіль і ретельно перемішайте.
Накрийте кришкою і залиште на добу при кімнатній температурі. Періодично перемішуйте і стежте, щоб на поверхні не було пінки.
Розкладіть сиру аджику по стерилізованим банкам і щільно закрийте. Зберігайте в холодильнику.
Якщо дуже хочеться їсти аджику відразу - просто відкладіть чистою ложкою трохи та використовуйте на вечерю.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Всі овочі ретельно помийте. Помідори, хрін, часник і перці пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері. Добре перемішайте.
Додайте сіль, цукор, оцет і ще раз перемішайте. Залиште на 1 годину. Потім розлийте по стерилізованим банкам і закрийте кришками.
Таку аджику можна зберігати в холодильнику не менше 2-3 місяців.
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