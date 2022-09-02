Проста аджика без варіння за 30 хвилин: смак просто ульотний!

Аджика з перцем

Інгредієнти:

Помідори - 1 кг

Червоний болгарський перець - 2-3 шт.

Гострий перець чилі - 100-150 г

Часник - 100 г

Сіль - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Всі овочі ретельно помийте. Пропустіть через м'ясорубку або кухонний комбайн. Додайте сіль і ретельно перемішайте.

Накрийте кришкою і залиште на добу при кімнатній температурі. Періодично перемішуйте і стежте, щоб на поверхні не було пінки.

Розкладіть сиру аджику по стерилізованим банкам і щільно закрийте. Зберігайте в холодильнику.

Якщо дуже хочеться їсти аджику відразу - просто відкладіть чистою ложкою трохи та використовуйте на вечерю.

Аджика з хріном

Інгредієнти:

Помідори - 2 кг

Хрін - 200 г

Часник - 200 г

Гострий перець - 1 шт.

Солодкий перець - 1 кг

Сіль - 2 ст. ложки

Цукор - 3 ст. ложки

Оцет - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Всі овочі ретельно помийте. Помідори, хрін, часник і перці пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері. Добре перемішайте.

Додайте сіль, цукор, оцет і ще раз перемішайте. Залиште на 1 годину. Потім розлийте по стерилізованим банкам і закрийте кришками.

Таку аджику можна зберігати в холодильнику не менше 2-3 місяців.