Проста задишка чи патологія? Кардіолог розповіла, коли потрібно "бити на сполох"

Задишка після фізичного навантаження може бути абсолютною нормою. Однак, якщо вона з'являється у стані стопкою, то це може бути ознакою серйозної хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
За словами лікар, часто задишка у стані спокою може свідчити про серйозне захворювання, а саме:
Задишка може мати й інші причини, такі як панічна атака або ожиріння.
Вважається нормою, коли задишка з'являється під час:
Тоді як задишка може свідчити про патологію під час:
Важливо розуміти, що задишка, яка виникла без причини потребує негайного звернення до лікаря.
Необхідно викликати медиків при таких станах:
Така задишка може вказувати на загострення одного із хронічних захворювань серця чи легень.
Раніше кардіолог розповідала, як розрізнити серцевий напад та панічну атаку.
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