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Проста задишка чи патологія? Кардіолог розповіла, коли потрібно "бити на сполох"

Коли задишка може свідчити про проблеми з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Задишка після фізичного навантаження може бути абсолютною нормою. Однак, якщо вона з'являється у стані стопкою, то це може бути ознакою серйозної хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

При яких хворобах задишка - це симптом

За словами лікар, часто задишка у стані спокою може свідчити про серйозне захворювання, а саме:

  • хронічна серцева недостатність (XCH)
  • ішемічна хвороба серця
  • аритмія
  • вади серця
  • міокардит
  • фібриляція передсердь
  • бронхіальна астма
  • хронічна обструктивна хвороба легень
  • пневмонія
  • анемія

Задишка може мати й інші причини, такі як панічна атака або ожиріння.

Вважається нормою, коли задишка з'являється під час:

  • фізичного навантаження
  • сильних емоцій
  • на висоті

Тоді як задишка може свідчити про патологію під час:

  • легкого фізичного навантаження
  • стану спокою
  • вночі уві сні

Коли викликати швидку

Важливо розуміти, що задишка, яка виникла без причини потребує негайного звернення до лікаря.

Необхідно викликати медиків при таких станах:

  • якщо задишка виникла раптово без видимих причин і швидко посилюється
  • якщо дихання прискорюється навіть при незначному навантаженні
  • якщо ви прокинулися вночі від того, що почали задихатися

Така задишка може вказувати на загострення одного із хронічних захворювань  серця чи легень.

 

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