Простая одышка или патология? Кардиолог рассказала, когда нужно "бить тревогу"

При каких болезнях одышка - это симптом

По словам врача, часто одышка в состоянии покоя может свидетельствовать о серьезном заболевании, а именно:

хроническая сердечная недостаточность (XCH)

ишемическая болезнь сердца

аритмия

пороки сердца

миокардит

фибрилляция предсердий

бронхиальная астма

хроническая обструктивная болезнь легких

пневмония

анемия

Одышка может иметь и другие причины, такие как паническая атака или ожирение.

Считается нормой, когда одышка появляется во время:

физической нагрузки

сильных эмоций

на высоте

Тогда как одышка может свидетельствовать о патологии во время:

легкой физической нагрузки

состояния покоя

ночью во сне

Когда вызывать скорую

Важно понимать, что одышка, которая возникла без причины требует немедленного обращения к врачу.

Необходимо вызывать медиков при таких состояниях:

если одышка возникла внезапно без видимых причин и быстро усиливается

если дыхание ускоряется даже при незначительной нагрузке

если вы проснулись ночью от того, что начали задыхаться

Такая одышка может указывать на обострение одного из хронических заболеваний сердца или легких.