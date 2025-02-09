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Простая одышка или патология? Кардиолог рассказала, когда нужно "бить тревогу"

Когда одышка может свидетельствовать о проблемах с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Одышка после физической нагрузки может быть абсолютной нормой. Однако, если она появляется в состоянии стопкой, то это может быть признаком серьезной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

При каких болезнях одышка - это симптом

По словам врача, часто одышка в состоянии покоя может свидетельствовать о серьезном заболевании, а именно:

  • хроническая сердечная недостаточность (XCH)
  • ишемическая болезнь сердца
  • аритмия
  • пороки сердца
  • миокардит
  • фибрилляция предсердий
  • бронхиальная астма
  • хроническая обструктивная болезнь легких
  • пневмония
  • анемия

Одышка может иметь и другие причины, такие как паническая атака или ожирение.

Считается нормой, когда одышка появляется во время:

  • физической нагрузки
  • сильных эмоций
  • на высоте

Тогда как одышка может свидетельствовать о патологии во время:

  • легкой физической нагрузки
  • состояния покоя
  • ночью во сне

Когда вызывать скорую

Важно понимать, что одышка, которая возникла без причины требует немедленного обращения к врачу.

Необходимо вызывать медиков при таких состояниях:

  • если одышка возникла внезапно без видимых причин и быстро усиливается
  • если дыхание ускоряется даже при незначительной нагрузке
  • если вы проснулись ночью от того, что начали задыхаться

Такая одышка может указывать на обострение одного из хронических заболеваний сердца или легких.

 

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