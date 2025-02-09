Простая одышка или патология? Кардиолог рассказала, когда нужно "бить тревогу"

Одышка после физической нагрузки может быть абсолютной нормой. Однако, если она появляется в состоянии стопкой, то это может быть признаком серьезной болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
По словам врача, часто одышка в состоянии покоя может свидетельствовать о серьезном заболевании, а именно:
Одышка может иметь и другие причины, такие как паническая атака или ожирение.
Считается нормой, когда одышка появляется во время:
Тогда как одышка может свидетельствовать о патологии во время:
Важно понимать, что одышка, которая возникла без причины требует немедленного обращения к врачу.
Необходимо вызывать медиков при таких состояниях:
Такая одышка может указывать на обострение одного из хронических заболеваний сердца или легких.
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