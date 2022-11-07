Проста пічка власними руками: зі свічок, цегли та квіткових горщиків

Відсутність опалення, а разом із ним електроенергії, газу та можливості зігріти приміщення обігрівачами, змушує вигадувати різні прості механізми. Зробити обігрівач для невеликого приміщення можна своїми руками.
Що вам знадобиться для нього і як його зробити – читайте у матеріалі нижче.
У горщику потрібно обережно зробити отвір і вставити в нього болт із шайбою. До речі, часто такі горщики бувають одразу з отвором.
Потім на шайбу потрібно надіти на болт і закрутити гайку. А згори прикріпити ще одну шайбу. Всередину цього горщика помістіть горщик меншого діаметра. А потім зафіксуйте його шайбою та гайкою.
Скріншоти
Далі візьміть кілька невеликих свічок, встановіть на тарілку і запаліть. Навколо по периметру поставте звичайну цеглу.
Переверніть горщики та поставте їх на цеглу. Зачекайте трохи, і ви відчуєте тепло в приміщенні.
Скріншоти
Температура горщиків зовні може досягати 65-70 градусів, а всередині понад 250 градусів. Тому обережно вибирайте місце, де встановити обігрівач і не залишайте його без нагляду.
До речі, ми пояснювали, чому свічки швидко згоряють і як це виправити.
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