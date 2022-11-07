Проста пічка власними руками: зі свічок, цегли та квіткових горщиків

Що потрібно для обігрівача:

2 глиняних горщики

1 довгий болт

2 гайки

3 шайби

3 цегли

Свічки (або спиртовий пальник)

Тарілка

Як зробити обігрівач

У горщику потрібно обережно зробити отвір і вставити в нього болт із шайбою. До речі, часто такі горщики бувають одразу з отвором.

Потім на шайбу потрібно надіти на болт і закрутити гайку. А згори прикріпити ще одну шайбу. Всередину цього горщика помістіть горщик меншого діаметра. А потім зафіксуйте його шайбою та гайкою.

Скріншоти

Далі візьміть кілька невеликих свічок, встановіть на тарілку і запаліть. Навколо по периметру поставте звичайну цеглу.

Переверніть горщики та поставте їх на цеглу. Зачекайте трохи, і ви відчуєте тепло в приміщенні.

Скріншоти

Температура горщиків зовні може досягати 65-70 градусів, а всередині понад 250 градусів. Тому обережно вибирайте місце, де встановити обігрівач і не залишайте його без нагляду.