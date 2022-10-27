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Як зробити каганок без парафіну: вам потрібні олія, вода та шматочок вати

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Четвер 27 жовтня 2022 15:31
Як зробити каганок без парафіну: вам потрібні олія, вода та шматочок вати Як зробити каганок без парафіну своїми руками (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Під час відключення електроенергії на допомогу прийдуть старі рецепти створення лампадок, каганків та інших джерел світла. Зробити їх можна своїми руками без особливих зусиль.

Як зробити каганок своїми руками без парафіну – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

  • Вода
  • Олія
  • Фольга
  • Баночка або склянка
  • Гумка
  • Шматок вати

Як зробити каганок без парафіну: вам потрібні олія, вода та шматочок вати

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Як зробити каганок

У баночку наливаєте води, трохи більше половини. Зверху наливаєте шар олії на 2 см.

Далі берете шматочок фольги, складаєте її в чотири рази, але вона повинна бути більшою за розмір поверхні банки або склянки. У фользі робимо отвір і простягаємо гніт зі шматочка вати.

Вата повинна діставати до олії й на сантиметр бути вищою за кришку з фольги. Змочіть її в олії.

Надягаємо кришку на ємність з водою та маслом, закріплюємо звичайною гумкою або ниткою. Потім запалюємо та отримуємо довгограючу свічку.

Як зробити каганок без парафіну: вам потрібні олія, вода та шматочок ватиЯк зробити каганок без парафіну: вам потрібні олія, вода та шматочок вати

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Як розповів автор цієї свічки Михайло Міф, така лампадка дає не лише світло, а й має тепловий рефлектор. Чим більше керамічних виробів біля такої свічки, тим краще вона віддає тепло - міні-опалювальний прилад.

Таку свічку колись називали Слобожанською лампадкою. Якщо поставити таку лампадку біля дзеркала, то світла буде набагато більше.

До речі, ми розповідали про те, як зробити свічку довгого горіння своїми руками.

А ще ми писали про те, як зробити безпечну лампочку із двох батарейок.

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