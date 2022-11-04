Чому свічки швидко згоряють і як це виправити: усі корисні лайфхаки

Українці останніми тижнями годинами сидять без світла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. На допомогу приходять звичайні свічки, які в магазинах розкупили буквально за пару днів. Однак сучасні свічки горять дуже швидко і їхнього світла зазвичай не вистачає навіть для одного невеликого приміщення.

Як зробити так, щоб свічка горіла довго і які цікаві секрети вам знадобляться – читайте у матеріалі нижче.

Які свічки потрібно вибирати

Свічки з бджолиного воску. Вони найекологічніші й у них немає запаху. Час горіння залежить від розміру, але зазвичай дуже швидко. Маленької свічки із бджолиного воску вистачить максимум на годину.

Свічки з рослинного воску. У них концентрований аромат, від якого може виникнути головний біль. Тому варто їх використовувати лише у великих приміщеннях. Така свічка теж швидко згорає, найменша – за 45 хвилин.

Парафінові свічки. При використанні таких свічок варто робити перерви та провітрювати приміщення якомога частіше. Найменша свічка згоряє за пів години.

Гелева свічка. У таких свічках є декоративний наповнювач і при згорянні тканини та пластмаси може виділятись неприємний запах. Але горять такі свічки набагато довше – до 4 годин.

Чому свічки швидко згорають

Тривалість горіння свічки залежить не тільки від її матеріалу, а й від того, де вона стоїть.

Наприклад, свічки в теплому приміщенні згоряють набагато швидше, ніж у холодному. Якщо свічка стоїть під нахилом або на протягу - вона згорятиме швидше і коптитиме.

Швидше свічка згорить, якщо вона близько розташована до поверхні, яка відбиває тепло - вона плавитиметься.

Також свічка не служитиме довго, якщо в неї занадто довгий гніт і він гнеться. А ще – якщо ви не зливаєте розплавлений зайвий віск чи парафін.

Як продовжити термін горіння свічки

Щоб ваша свічка прослужила довше, покладіть її на пару годинників у морозильну камеру перед використанням. Віск замерзне, ущільнить і горітиме набагато довше. Виконуйте цей трюк перед кожним застосуванням.

Під час першого використання нової свічки дайте їй погоріти трохи довше, щоб верхній шар розтанув рівномірно. Якщо з'явиться ямка всередині, то гніт упаде, і свічка згорить набагато швидше. Виходьте з розрахунку, що за 1 годину згоряє 4 см від діаметра.

Не ставте свічку на протягу - вона димітиме, буде капати парафіном і горіти нерівномірно. Це скоротить термін її використання.

Не забувайте зливати розплавлений віск чи парафін. Найкраще використовувати склянку з новим ґнотом і постійно доливати туди віск - через деякий час у вас буде ще одна свічка.

Якщо свічка потріскує, вона відсиріла. Її можна просушити – наприклад, феном. Потім відрізати верх разом із ґнотом і знову запалити.

Щоб продовжити термін використання свічки, насипте в розплавлений парафін або віск трохи солі - так вона менше плавитися і довше горіти.

Як зробити довгограючу свічку

Візьміть звичайну тонку церковну свічку, маленьку баночку, олію та гіпс.

Розведіть гіпс з водою до густої сметани та викладіть шар на дно баночки. Якщо гіпсу під рукою немає, налийте трохи розплавленого воску на дно баночки та встановіть свічку.

Висота свічки має збігатися з висотою вашого посуду. Далі налийте олію до самого ґноту, але залиште шматочок, щоб можна було запалити. Все, ваша довгограюча свічка готова.