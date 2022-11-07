Простая печка собственными руками: из свечей, кирпичей и цветочных горшков

Отсутствие отопления, а вместе с ним электроэнергии, газа и возможности согреть помещение обогревателями, заставляет придумывать различные простые механизмы. Сделать маленький обогреватель для небольшого помещения можно своими руками.
Что вам понадобится для него и как его сделать - читайте в материале ниже.
В горшке нужно аккуратно сделать отверстие и вставить в него болт с шайбой. Кстати, часто такие горшки бывают сразу с отверстием.
Потом на шайбу нужно надеть на болт и закрутить гайку. А сверху прикрепить еще одну шайбу. Внутрь этого горшка поместите горшок меньшего диаметра. А потом зафиксируйте его шайбой и гайкой.
Скриншоты
Далее возьмите несколько небольших свечей, установите их на тарелку и зажгите. Вокруг по периметру поставьте обычные кирпичи.
Переверните горшки и поставьте их на кирпичи. Подождите немного и вы почувствуете тепло в помещении.
Скриншоты
Температура горшков снаружи может достигать 65-70 градусов, а внутри более 250 градусов. Поэтому аккуратно выбирайте место, где установить обогреватель и не оставляйте его без присмотра.
Кстати, ранее мы объясняли, почему свечи быстро сгорают и как это исправить.
А также мы рассказывали, как сделать каганок без воска и парафина.