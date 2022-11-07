Простая печка собственными руками: из свечей, кирпичей и цветочных горшков

Что нужно для обогревателя:

2 глиняных горшка

1 длинный болт

2 гайки

3 шайбы

3 кирпича

Свечи (или спиртовая горелка)

Тарелка

Как сделать обогреватель

В горшке нужно аккуратно сделать отверстие и вставить в него болт с шайбой. Кстати, часто такие горшки бывают сразу с отверстием.

Потом на шайбу нужно надеть на болт и закрутить гайку. А сверху прикрепить еще одну шайбу. Внутрь этого горшка поместите горшок меньшего диаметра. А потом зафиксируйте его шайбой и гайкой.

Скриншоты

Далее возьмите несколько небольших свечей, установите их на тарелку и зажгите. Вокруг по периметру поставьте обычные кирпичи.

Переверните горшки и поставьте их на кирпичи. Подождите немного и вы почувствуете тепло в помещении.

Скриншоты

Температура горшков снаружи может достигать 65-70 градусов, а внутри более 250 градусов. Поэтому аккуратно выбирайте место, где установить обогреватель и не оставляйте его без присмотра.