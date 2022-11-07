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Простая печка собственными руками: из свечей, кирпичей и цветочных горшков

Как сделать простой обогреватель своими руками (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Отсутствие отопления, а вместе с ним электроэнергии, газа и возможности согреть помещение обогревателями, заставляет придумывать различные простые механизмы. Сделать маленький обогреватель для небольшого помещения можно своими руками.

Что вам понадобится для него и как его сделать - читайте в материале ниже.

Что нужно для обогревателя:

  • 2 глиняных горшка
  • 1 длинный болт
  • 2 гайки
  • 3 шайбы
  • 3 кирпича
  • Свечи (или спиртовая горелка)
  • Тарелка

Как сделать обогреватель

В горшке нужно аккуратно сделать отверстие и вставить в него болт с шайбой. Кстати, часто такие горшки бывают сразу с отверстием.

Потом на шайбу нужно надеть на болт и закрутить гайку. А сверху прикрепить еще одну шайбу. Внутрь этого горшка поместите горшок меньшего диаметра. А потом зафиксируйте его шайбой и гайкой.

Скриншоты

Далее возьмите несколько небольших свечей, установите их на тарелку и зажгите. Вокруг по периметру поставьте обычные кирпичи.

Переверните горшки и поставьте их на кирпичи. Подождите немного и вы почувствуете тепло в помещении.

Скриншоты

Температура горшков снаружи может достигать 65-70 градусов, а внутри более 250 градусов. Поэтому аккуратно выбирайте место, где установить обогреватель и не оставляйте его без присмотра.

Кстати, ранее мы объясняли, почему свечи быстро сгорают и как это исправить.

А также мы рассказывали, как сделать каганок без воска и парафина.

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