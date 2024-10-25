Проста гарбузова закуска з сиром: рецепт незвичної смакоти для справжніх гурманів

Що потрібно для гарбузової закуски

Для того, щоб приготувати гарбузову закуску, потрібні такі продукти:

гарбуз - 1 шт.

вершкове масло - 10 г

часник - 1-2 зубчики

сир камамбер - 1 шт.

мед - 3-5 ст. л.

горішки - жменя

сіль - до смаку

олія - для смаження

Як готувати закуску з гарбуза

Гарбуз краще обирати сорту "Гітара" або "Баттернат" - їх зручніше нарізати для закуски. Спочатку гарбуз потрібно промити, зрізати з нього шкірку, а потім нарізати кружальцями завтовшки 2-3 см.

Проте гарбузи інших сортів також можна використовувати для закуски, нарізаючи овочі не кружальцями, а шматочками. В цьому випадку сир краще натерти.

Щоб приготувати овоч швидко, спочатку гарбуз потрібно підсмажити на олії з кожного боку. Смажити овоч потрібно до легкої скоринки.

Після цього кружальця гарбуза потрібно перекласти в форму для випікання. Щоб закуска була насиченою за смаком, до солодкого гарбуза рекомендують використати гострий часник.

Для цього зубчики часнику потрібно почистити від шкірки та натерти на маленькій тертці. Масло необхідно розтопити, після чого всипати часник, за бажанням додавши дрібку солі.

Ретельно перемішайте суміш і змастіть нею обсмажений овоч. Наріжте сир скибочками та викладіть на гарбуз.

Горіхи потрібно подрібнити ножем і посипати ними сир. Але, якщо горішки запечені раніше, їх радять додавати після приготування гарбуза.

Розігрійте духовку до 170-180 градусів та випікайте гарбузову закуску протягом декількох хвилин до повного розм'якшення гарбуза і легкого розплавлення сиру. Після цього полийте гарбуз медом.