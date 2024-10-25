Простая тыквенная закуска с сыром: рецепт необычной вкусности для настоящих гурманов

Что нужно для тыквенной закуски

Для того чтобы приготовить тыквенную закуску, нужны следующие продукты:

тыква - 1 шт.

сливочное масло - 10 г

чеснок - 1-2 зубчика

сыр камамбер - 1 шт.

мед - 3-5 ст. л.

орешки - горсть

соль - по вкусу

растительное масло - для жарки

Как готовить закуску из тыквы

Тыкву лучше выбирать сорта "Гитара" или "Баттернат"- их удобнее нарезать для закуски. Сначала тыкву нужно промыть, срезать с нее кожицу, а затем нарезать кружочками толщиной 2-3 см.

Однако тыквы других сортов можно использовать для закуски, нарезая овощи не кружочками, а кусочками. В этом случае сыр лучше натереть.

Чтобы приготовить овощ быстро, сначала тыкву нужно поджарить на растительном масле с каждой стороны. Жарить овощ нужно до легкой корочки.

После этого кружочки тыквы нужно переложить в форму для выпечки. Чтобы закуска была насыщенной по вкусу, к сладкой тыкве рекомендуют использовать острый чеснок.

Для этого зубчики чеснока нужно почистить от кожуры и натереть на маленькой терке. Масло необходимо растопить, после чего всыпать чеснок, по желанию добавив щепотку соли.

Тщательно перемешайте смесь и смажьте ею обжаренный овощ. Нарежьте сыр ломтиками и выложите на тыкву.

Орехи нужно измельчить ножом и посыпать ими творог. Но если орешки запеченные раньше, их советуют добавлять после приготовления тыквы.

Разогрейте духовку до 170-180 градусов и выпекайте тыквенную закуску в течение нескольких минут до полного размягчения тыквы и легкого расплавления сыра. После этого полейте тыкву медом.