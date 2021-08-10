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Проснулся самый большой вулкан в Европе: невероятное видео извержения

Автор: Роман Мирончук

В Италии снова проснулся самый большой вулкан Европы - Этна. Извержение сопровождалось громким ревом и тремя потоками лавы. Рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

Об этом сообщает местное издание Rai News.

Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,5. Все началось около 1:40 ночи и завершилось примерно в 5 утра.

Извержение вулкана Этна (видео: YouTube)

Для справки

Этна - действующий вулкан, он находится на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Высота вулкана меняется с каждым его извержением. В 2010 году вулкан был на 21 метр ниже, чем в 1981 году.

Отметим, что возраст Этны составляет более 350 тысяч лет. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок, поскольку склоны Этны густо населены.

В последний раз вулкан Этна извергался в июле этого года. При этом в прошлом месяце было два извержения.

Напомним, в марте 2021 года проснулся самый высокий вулкан нашего континента. Речь идет об извержении вулкана Ключевская сопка, который находится на Камчатке.

Вулкан выбрасывал так много лавы, что эксперты беспокоились о том, что это нарушит экологический баланс местных рек. Кроме того, раскаленные потоки угрожали нескольким дорогам. Последнее его извержение произошло в феврале 2021 года.

Мы также писали о том, что в Индонезии проснулся крупный вулкан Мерапи. Он начал извергать лаву, которая покрыла расстояние в 3 километра вокруг.

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Италия