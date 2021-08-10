Прокинувся найбільший вулкан в Європі: неймовірне відео виверження

В Італії знову прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна. Виверження супроводжувалося гучним ревом і трьома потоками лави. Рейси з аеропорту Катанії у вівторок вранці були відкладені.
Про це повідомляє місцеве видання Rai News.
Виверження викликало землетрус магнітудою 4,5. Все почалося близько 1:40 ночі і завершилося приблизно о 5 ранку.
Виверження вулкана Етна (відео: YouTube)
Етна - дієвий вулкан, він знаходиться на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Висота вулкана змінюється з кожним його виверженням. У 2010 році вулкан був на 21 метр нижче, ніж в 1981 році.
Зазначимо, що вік Етни становить понад 350 тисяч років. Приблизно раз в 150 років виверження руйнує будь-якої селище, оскільки схили Етни густо населені.
В останній раз вулкан Етна вивергався в липні цього року. При цьому в минулому місяці було два виверження.
Нагадаємо, в березні 2021 року прокинувся найвищий вулкан нашого континенту. Йдеться про виверження вулкана Ключевська сопка, який знаходиться на Камчатці.
Вулкан викидав так багато лави, що експерти турбувалися про те, що це порушить екологічний баланс місцевих річок. Крім того, розпечені потоки погрожували кільком дорогам. Останнє його виверження відбулося в лютому 2021 року.
Ми також писали про те, що в Індонезії прокинувся вулкан Мерапі. Він почав викидати лаву, яка покрила відстань в 3 кілометри навколо.