Прокинувся найбільший вулкан в Європі: неймовірне відео виверження

Виверження викликало землетрус магнітудою 4,5. Все почалося близько 1:40 ночі і завершилося приблизно о 5 ранку.

Виверження вулкана Етна (відео: YouTube)

Для довідки

Етна - дієвий вулкан, він знаходиться на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Висота вулкана змінюється з кожним його виверженням. У 2010 році вулкан був на 21 метр нижче, ніж в 1981 році.

Зазначимо, що вік Етни становить понад 350 тисяч років. Приблизно раз в 150 років виверження руйнує будь-якої селище, оскільки схили Етни густо населені.

В останній раз вулкан Етна вивергався в липні цього року. При цьому в минулому місяці було два виверження.