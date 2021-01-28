В Индонезии проснулся крупный вулкан: волны огня на несколько километров

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи (Фото: Getty Images)

В Индонезии на острове Ява проснулся самый крупный вулкан региона Мерапи. 27 января он начал извергать лаву, которая покрыла расстояние в 3 километра вокруг.

В переводе Мерапи означает "Гора огня". Как сообщает издание The Guardian, по всему острову объявлен второй уровень опасности – оранжевый. Более 150 человек местным властям пришлось эвакуировать. К вулкану категорически запрещено подходить ближе, чем на 5 км. Звуки извергающейся лавы и шум вулкана было слышно на расстоянии 20 километров. Данных о пострадавших нет.

Стоит отметить, что нынешнее извержение вулкана Мекапи совершенно нетипичное. В ноябре 2020 года он уже беспокоил местных жителей и извержение было самое сильное за всю историю наблюдений. Специалисты повысили уровень опасности этого вулкана.

Как объяснил глава Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Ханик Хумайда, лавовый купол этого вулкана быстро растет и заставляет горячую лаву и газовые облака стекать по его склонам. 27 января был зафиксирован еще один рекорд вулкана – лава растеклась на 3 километра вокруг.

В Индонезии проснулся самый крупный вулкан Мерапи

Высота вулкана Мерапи на острове Ява составляет 2968 метров, и он является самым крупным и активным вулканом в Индонезии. В последние годы он стал очень активным, и извержения становятся все чаще. В 2010 году извержение Мерапи унесло жизни 347 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Италии Этна снова напугала жителей новым извержением.

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