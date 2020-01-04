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Проснулась нация: Ада Роговцева рассказала, кто для нее человек десятилетия

STYLERПерсоны    04.01.2020 - 18:52
Проснулась нация: Ада Роговцева рассказала, кто для нее человек десятилетия
Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

Ада Роговцева рассказала, что для нее честь назвать людьми десятилетия волонтеров

Ада Роговцева рассказала, что для нее главными людми десятилетия являются добровольцы-волонтеры. Об этом заслуженная артистка Украины сообщила в интервью "Крым.Реалии". Актриса также поделилась, что самой большой заслугой украинцев за последние десять лет является Майдан.

"Потому что Майдан. Проснулась нация", - ответила Роговцева на вопрос журналиста о самом главном достижении украинцев.

Артистка отметила, что для нее большая честь знать лично волонтеров-доьбровольцев.

"Ты знаешь, не могу назвать фамилию. Не хочу, потому что их много и мало. А хочу сказать, что главный человек - доброволец-волонтер через дефис. Леся Украинка когда-то говорила: "Неволя ще мерзотніша, коли вона добровільна". Это она говорила о неволе. А что же такое свобода? Это большая честь, когда знаешь таких людей, когда они делают то, что они делают. А мне пришлось с ними встречаться и стать почти родными со многими. Я знаю, что это такое и как они отличаются от другого народа", - сказала Роговцева.

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Разочарованием десятилетия Роговцева назвала инертность людей.

"Это инертность людей, когда потребность изменений насущная. И когда они не то, что не понимают, есть же умные среди них, а не хотят включаться. Не хотят знать. Не хотят докапываться. Не хотят на полную чувствовать. Не прислушиваются ни к интуиции, ни к разуму, ни к своему, ни к "уму умных" людей. Это оно для меня хуже и в последнее время постоянно", - резюмировала актриса.

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