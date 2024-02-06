UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 року

AnTuTu назвав смартфони, якими користувачі задоволені найбільше (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

AnTuTu Benchmark оприлюднила свіжий огляд рівня задоволеності користувачами своїми мобільними пристроями на січень 2024 року. У рейтингу найкращих десяти смартфонів перше місце посів флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащений двома перископними модулями в основній камері.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайський сервіс мікроблогів Sina Weibo.

У списку найкращих флагманських смартфонів тепер лідирує Oppo Find X7, привертаючи увагу своєю видатною продуктивністю. Цей успіх досягнуто завдяки застосуванню останнього процесора Dimensity 9 300 SoC, спільно з оперативною пам'яттю LPDDR5x та сховищем UFS 4.0.

На другому місці розташувався iQOO 12 Pro. Трійку лідерів замкнув Asus ROG 8 Pro.

10 найпотужніших Android-флагманів у січні 2024 року

  • Oppo Find X7
  • iQOO 12 Pro
  • Asus ROG Phone 8 Pro
  • Oppo Find X7 Ultra
  • iQOO 12
  • OnePlus 12
  • Red Magic 9 Pro Plus
  • iQOO Neo 9 Pro
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100

Найпотужніші Android-флагмани за січень 2024 року (фото: AnTuTu)

Рейтинг також виділив потужні смартфони середнього класу. У цій категорії найвидатнішим за продуктивністю виявився Redmi K70E, обладнаний процесором Dimensity 8300 Ultra. На другому місці, з помітним відривом за результатами бенчмарку, знаходиться Realme GT Neo5 SE. Третє місце посів Redmi Note 12 Turbo.

10 найпотужніших суб-флагманів у січні 2024 року

  • Redmi K70E
  • Realme GT Neo 5 SE
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Oppo Reno 11
  • iQOO Z8
  • iQOO Neo 7 SE
  • Redmi Note 12T Pro
  • OnePlus Ace Racing Edition
  • Redmi K60E
  • Realme GT Neo 3

Найпотужніші суб-флагмани за січень 2024 року (фото: AnTuTu)

Нагадаємо, що опубліковано рейтинг 15 найпопулярніших телефонів усіх часів.

Ми також писали про топ-7 гарних та якісних смартфонів за ціною до 15 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
AndroidсмартфониРейтинг