Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 року

AnTuTu Benchmark оприлюднила свіжий огляд рівня задоволеності користувачами своїми мобільними пристроями на січень 2024 року. У рейтингу найкращих десяти смартфонів перше місце посів флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащений двома перископними модулями в основній камері.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайський сервіс мікроблогів Sina Weibo.
У списку найкращих флагманських смартфонів тепер лідирує Oppo Find X7, привертаючи увагу своєю видатною продуктивністю. Цей успіх досягнуто завдяки застосуванню останнього процесора Dimensity 9 300 SoC, спільно з оперативною пам'яттю LPDDR5x та сховищем UFS 4.0.
На другому місці розташувався iQOO 12 Pro. Трійку лідерів замкнув Asus ROG 8 Pro.
Рейтинг також виділив потужні смартфони середнього класу. У цій категорії найвидатнішим за продуктивністю виявився Redmi K70E, обладнаний процесором Dimensity 8300 Ultra. На другому місці, з помітним відривом за результатами бенчмарку, знаходиться Realme GT Neo5 SE. Третє місце посів Redmi Note 12 Turbo.
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