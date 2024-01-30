Від "цегли" Nokia до iPhone. Опубліковано рейтинг 15 найпопулярніших телефонів усіх часів

З початку своєї появи мобільні телефони змінилися у своєму дизайні та функціоналі, ставши однією з найпоширеніших технологій у світі. Аналітики проаналізували дані з Wikipedia, Yahoo Finance і звіти аналітичної компанії Omdia, з метою складання рейтингу телефонів і смартфонів, що найбільш продаються, по всьому світу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Visual Capitalist .

Мало кого здивує той факт, що легендарний смартфон Nokia 1100 посів перше місце в рейтингу - за шість років, протягом яких модель була у продажу, було продано 250 мільйонів таких пристроїв у всьому світі.

На другому місці розташувалася Nokia 1110, ревізія того ж телефону, випущена через два роки, і кількість таких проданих телефонів склала 248 мільйонів.

Телефони, що найбільше продаються в світі в 2023 році (фото: Visual Capitalist)

Третю позицію зайняло покоління iPhone 6, у зв'язку з чим довелося об'єднати дані за стандартною та Plus-версією через особливості статистики. Загальна кількість проданих пристроїв становила 222 мільйони.

Завершують п'ятірку представники тих самих виробників: Nokia 105 (200 мільйонів) та iPhone 6s/6s Plus (174 мільйони).

Єдиним пристроєм у списку, що не належить Nokia та Apple, є Samsung E1100 - бюджетний телефон з кольоровим екраном, випущений у 2009 році і який продавався до 2012 року.