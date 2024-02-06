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Прослужат долго: названо 10 самых мощных смартфонов Android начала 2024 года

AnTuTu назвал смартфоны, которыми пользователи довольны больше всего (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Команда AnTuTu Benchmark обнародовала свежий обзор уровня удовлетворенности пользователями своими мобильными устройствами на январь 2024 года. В рейтинге лучших десяти смартфонов первое место занял флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащенный двумя перископными модулями в основной камере.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сервис микроблогов Sina Weibo.

В списке лучших флагманских смартфонов теперь лидирует Oppo Find X7, привлекая внимание своей выдающейся производительностью. Этот успех достигнут благодаря применению последнего процессора Dimensity 9 300 SoC, совместно с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.

На втором месте расположился iQOO 12 Pro. Тройку лидеров замкнул Asus ROG 8 Pro.

10 самых мощных Android-флагманов в январе 2024 года

  • Oppo Find X7
  • iQOO 12 Pro
  • Asus ROG Phone 8 Pro
  • Oppo Find X7 Ultra
  • iQOO 12
  • OnePlus 12
  • Red Magic 9 Pro Plus
  • iQOO Neo 9 Pro
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100

Самые мощные Android-флагманы за январь 2024 года (фото: AnTuTu)

Рейтинг также выделил мощные смартфоны среднего класса. В этой категории самым выдающимся по производительности оказался Redmi K70E, оборудованный процессором Dimensity 8300 Ultra. На втором месте, с заметным отрывом по результатам бенчмарка, находится Realme GT Neo5 SE. Третье место занял Redmi Note 12 Turbo.

10 самых мощных суб-флагманов в январе 2024 года

  • Redmi K70E
  • Realme GT Neo 5 SE
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Oppo Reno 11
  • iQOO Z8
  • iQOO Neo 7 SE
  • Redmi Note 12T Pro
  • OnePlus Ace Racing Edition
  • Redmi K60E
  • Realme GT Neo 3

Самые мощн ые суб-флагманы за январь 2024 года (фото: AnTuTu)

Напомним, что опубликован рейтинг 15 самых популярных телефонов всех времен.

Мы также писали про топ-7 хороших и качественных смартфонов по цене до 15 тысяч гривен.

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