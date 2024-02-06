Прослужат долго: названо 10 самых мощных смартфонов Android начала 2024 года

Команда AnTuTu Benchmark обнародовала свежий обзор уровня удовлетворенности пользователями своими мобильными устройствами на январь 2024 года. В рейтинге лучших десяти смартфонов первое место занял флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащенный двумя перископными модулями в основной камере.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сервис микроблогов Sina Weibo.
В списке лучших флагманских смартфонов теперь лидирует Oppo Find X7, привлекая внимание своей выдающейся производительностью. Этот успех достигнут благодаря применению последнего процессора Dimensity 9 300 SoC, совместно с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.
На втором месте расположился iQOO 12 Pro. Тройку лидеров замкнул Asus ROG 8 Pro.
Рейтинг также выделил мощные смартфоны среднего класса. В этой категории самым выдающимся по производительности оказался Redmi K70E, оборудованный процессором Dimensity 8300 Ultra. На втором месте, с заметным отрывом по результатам бенчмарка, находится Realme GT Neo5 SE. Третье место занял Redmi Note 12 Turbo.
Напомним, что опубликован рейтинг 15 самых популярных телефонов всех времен.
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