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Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 року

Вівторок 06 лютого 2024 15:31
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Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 року AnTuTu назвав смартфони, якими користувачі задоволені найбільше (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

AnTuTu Benchmark оприлюднила свіжий огляд рівня задоволеності користувачами своїми мобільними пристроями на січень 2024 року. У рейтингу найкращих десяти смартфонів перше місце посів флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащений двома перископними модулями в основній камері.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайський сервіс мікроблогів Sina Weibo.

У списку найкращих флагманських смартфонів тепер лідирує Oppo Find X7, привертаючи увагу своєю видатною продуктивністю. Цей успіх досягнуто завдяки застосуванню останнього процесора Dimensity 9 300 SoC, спільно з оперативною пам'яттю LPDDR5x та сховищем UFS 4.0.

На другому місці розташувався iQOO 12 Pro. Трійку лідерів замкнув Asus ROG 8 Pro.

10 найпотужніших Android-флагманів у січні 2024 року

  • Oppo Find X7
  • iQOO 12 Pro
  • Asus ROG Phone 8 Pro
  • Oppo Find X7 Ultra
  • iQOO 12
  • OnePlus 12
  • Red Magic 9 Pro Plus
  • iQOO Neo 9 Pro
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100

Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 рокуНайпотужніші Android-флагмани за січень 2024 року (фото: AnTuTu)

Рейтинг також виділив потужні смартфони середнього класу. У цій категорії найвидатнішим за продуктивністю виявився Redmi K70E, обладнаний процесором Dimensity 8300 Ultra. На другому місці, з помітним відривом за результатами бенчмарку, знаходиться Realme GT Neo5 SE. Третє місце посів Redmi Note 12 Turbo.

10 найпотужніших суб-флагманів у січні 2024 року

  • Redmi K70E
  • Realme GT Neo 5 SE
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Oppo Reno 11
  • iQOO Z8
  • iQOO Neo 7 SE
  • Redmi Note 12T Pro
  • OnePlus Ace Racing Edition
  • Redmi K60E
  • Realme GT Neo 3

Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 рокуНайпотужніші суб-флагмани за січень 2024 року (фото: AnTuTu)

Нагадаємо, що опубліковано рейтинг 15 найпопулярніших телефонів усіх часів.

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