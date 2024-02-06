Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 року

AnTuTu Benchmark оприлюднила свіжий огляд рівня задоволеності користувачами своїми мобільними пристроями на січень 2024 року. У рейтингу найкращих десяти смартфонів перше місце посів флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащений двома перископними модулями в основній камері.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайський сервіс мікроблогів Sina Weibo.