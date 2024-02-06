Прослужать довго: названо 10 найпотужніших смартфонів Android початку 2024 року
AnTuTu Benchmark оприлюднила свіжий огляд рівня задоволеності користувачами своїми мобільними пристроями на січень 2024 року. У рейтингу найкращих десяти смартфонів перше місце посів флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащений двома перископними модулями в основній камері.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайський сервіс мікроблогів Sina Weibo.
У списку найкращих флагманських смартфонів тепер лідирує Oppo Find X7, привертаючи увагу своєю видатною продуктивністю. Цей успіх досягнуто завдяки застосуванню останнього процесора Dimensity 9 300 SoC, спільно з оперативною пам'яттю LPDDR5x та сховищем UFS 4.0.
На другому місці розташувався iQOO 12 Pro. Трійку лідерів замкнув Asus ROG 8 Pro.
10 найпотужніших Android-флагманів у січні 2024 року
- Oppo Find X7
- iQOO 12 Pro
- Asus ROG Phone 8 Pro
- Oppo Find X7 Ultra
- iQOO 12
- OnePlus 12
- Red Magic 9 Pro Plus
- iQOO Neo 9 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
Найпотужніші Android-флагмани за січень 2024 року (фото: AnTuTu)
Рейтинг також виділив потужні смартфони середнього класу. У цій категорії найвидатнішим за продуктивністю виявився Redmi K70E, обладнаний процесором Dimensity 8300 Ultra. На другому місці, з помітним відривом за результатами бенчмарку, знаходиться Realme GT Neo5 SE. Третє місце посів Redmi Note 12 Turbo.
10 найпотужніших суб-флагманів у січні 2024 року
- Redmi K70E
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno 11
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi K60E
- Realme GT Neo 3
Найпотужніші суб-флагмани за січень 2024 року (фото: AnTuTu)
Нагадаємо, що опубліковано рейтинг 15 найпопулярніших телефонів усіх часів.
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