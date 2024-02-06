Прослужат долго: названо 10 самых мощных смартфонов Android начала 2024 года
Команда AnTuTu Benchmark обнародовала свежий обзор уровня удовлетворенности пользователями своими мобильными устройствами на январь 2024 года. В рейтинге лучших десяти смартфонов первое место занял флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащенный двумя перископными модулями в основной камере.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сервис микроблогов Sina Weibo.
В списке лучших флагманских смартфонов теперь лидирует Oppo Find X7, привлекая внимание своей выдающейся производительностью. Этот успех достигнут благодаря применению последнего процессора Dimensity 9 300 SoC, совместно с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.
На втором месте расположился iQOO 12 Pro. Тройку лидеров замкнул Asus ROG 8 Pro.
10 самых мощных Android-флагманов в январе 2024 года
- Oppo Find X7
- iQOO 12 Pro
- Asus ROG Phone 8 Pro
- Oppo Find X7 Ultra
- iQOO 12
- OnePlus 12
- Red Magic 9 Pro Plus
- iQOO Neo 9 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
Самые мощные Android-флагманы за январь 2024 года (фото: AnTuTu)
Рейтинг также выделил мощные смартфоны среднего класса. В этой категории самым выдающимся по производительности оказался Redmi K70E, оборудованный процессором Dimensity 8300 Ultra. На втором месте, с заметным отрывом по результатам бенчмарка, находится Realme GT Neo5 SE. Третье место занял Redmi Note 12 Turbo.
10 самых мощных суб-флагманов в январе 2024 года
- Redmi K70E
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno 11
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi K60E
- Realme GT Neo 3
Самые мощн ые суб-флагманы за январь 2024 года (фото: AnTuTu)
Напомним, что опубликован рейтинг 15 самых популярных телефонов всех времен.
Мы также писали про топ-7 хороших и качественных смартфонов по цене до 15 тысяч гривен.