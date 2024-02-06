Прослужат долго: названо 10 самых мощных смартфонов Android начала 2024 года

Команда AnTuTu Benchmark обнародовала свежий обзор уровня удовлетворенности пользователями своими мобильными устройствами на январь 2024 года. В рейтинге лучших десяти смартфонов первое место занял флагман Oppo Find X7 Ultra, оснащенный двумя перископными модулями в основной камере.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сервис микроблогов Sina Weibo .

В списке лучших флагманских смартфонов теперь лидирует Oppo Find X7, привлекая внимание своей выдающейся производительностью. Этот успех достигнут благодаря применению последнего процессора Dimensity 9 300 SoC, совместно с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.

На втором месте расположился iQOO 12 Pro. Тройку лидеров замкнул Asus ROG 8 Pro.

10 самых мощных Android-флагманов в январе 2024 года

Oppo Find X7

iQOO 12 Pro

Asus ROG Phone 8 Pro

Oppo Find X7 Ultra

iQOO 12

OnePlus 12

Red Magic 9 Pro Plus

iQOO Neo 9 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100

Самые мощные Android-флагманы за январь 2024 года (фото: AnTuTu)

Рейтинг также выделил мощные смартфоны среднего класса. В этой категории самым выдающимся по производительности оказался Redmi K70E, оборудованный процессором Dimensity 8300 Ultra. На втором месте, с заметным отрывом по результатам бенчмарка, находится Realme GT Neo5 SE. Третье место занял Redmi Note 12 Turbo.

10 самых мощных суб-флагманов в январе 2024 года

Redmi K70E

Realme GT Neo 5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Oppo Reno 11

iQOO Z8

iQOO Neo 7 SE

Redmi Note 12T Pro

OnePlus Ace Racing Edition

Redmi K60E

Realme GT Neo 3

Самые мощн ые суб-флагманы за январь 2024 года (фото: AnTuTu)