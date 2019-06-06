Прошу одного: Зеленский обратился к журналистам

Владимир Зеленский обратился с просьбой к журналистам
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к журналистам на своей странице в Facebook. Он поздравил их с профессиональным праздником – Днем журналиста и попросил их никогда и никому не давать спуска.
"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста!" – так оригинально Зеленский поздравил журналистов с праздником.
Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)
Владимир Зеленский дает интервью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пользователи социальной сети очень неоднозначно отнеслись к такому обращению президента и мнения в комментариях разделились. Одни поддержали Зеленского и поблагодарили за поздравление, а другие напомнили, как президент и его пресс-секретарь относятся к журналистам.
Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)
Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистами.
А также рассказывали о том, какие вредные привычки есть у президента Украины Владимира Зеленского.