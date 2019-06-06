Прошу одного: Зеленський звернувся до журналістів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до журналістів на своїй сторінці в Facebook. Він привітав їх з професійним святом – Днем журналіста і попросив їх ніколи і нікому не давати спуску.

"У вас багато талантів. Але один я ціную найбільше: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому - ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!" – так оригінально Зеленський привітав журналістів зі святом.

Скріншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Володимир Зеленський дає інтерв'ю (Віталій Носач, РБК-Україна)

Користувачі соціальної мережі дуже неоднозначно поставилися до такого звернення президента і думки в коментарях розділилися. Одні підтримали Зеленського та подякували за привітання, а інші нагадали, як президент і його прес-секретар ставляться до журналістів.

Так ти, Володя, цих самих журналістів боїшся, як вогню.

Все? Тільки день журналіста сьогодні? А прокоментувати НЕ стріляти у відповідь і зняття блокади не хочеш?

Такі дивні люди. Їх привітали з днем журналіста, а у відповідь купа лайна. Це і є журналістський професіоналізм?

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Так щось ви не любите журналістів. На свій брифінг не пустили, на питання не відповідаєте.

Удачі вам, пане президенте. Собаки гавкають, караван іде. А ми, народ, завжди з вами. І завжди прийде на допомогу.

Зробіть що-небудь з політтехнологом, який нарадив відповідати "дуже дякую" за будь-якого приводу.

Пан Володимир, чекаємо від Вас негайно реакцію на відставку Авакова! Це вимога суспільства. Чому ви ігноруєте волю народу?

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прес-секретар Зеленського невдало пожартувала з журналістами.

А також розповідали про те, які шкідливі звички є у президента України Володимира Зеленського.