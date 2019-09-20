Не прошла фейс-контроль: Могилевская рассказала, как ей удалось прорваться в гей-клуб

Могилевская рассказала про визит в гей-клуб (Фото: коллаж РБК-Украина)

Могилевская поделилась забавной историей из жизни

Наталья Могилевская в одной из сценок на шоу "Лига смеха" показывала вместе с актрисой команды "Винницкие" Ириной Сопонару, каким образом нужно проходить фейс-контроль в клубах. Однако на практике известная певица не может похвастаться таким удачным опытом - однажды ее не пустили в гей-клуб, и звезде пришлось пробираться туда "по блату". Об этом передает "ТелеНеделя".

Могилевская откровенно рассказала про свой поход в подобное заведение.

Наталья Могилевская и Ирина Сопонару (фото: "Лига Смеха" в Одессе)

По словам певицы, в Голландии вместе с подружкой она оказалась на улице гей-клубов, и было принято решение отправится туда "потусить".

Впрочем, ничего сначала не вышло - охранники отказали Могилевской во входе. Дело в том, что туда в принципе девушек не пускали.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Но потом я встретила своих знакомых ребят, которые и помогли нам пройти фейс-контроль", - призналась народная артистка Украины.

Как сообщалось ранее, недавно Наталья Могилевская, которая трижды испытывала свои силы в шоу "Танцы со звездами" в 2006, 2007 и 2017 годах, оценила свои силы в новых сезонах популярного проекта.