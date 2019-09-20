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Не пройшла фейс-контроль: Могилевська розповіла, як їй вдалося прорватися до гей-клубу

STYLERПерсони    20.09.2019 - 22:26
Не пройшла фейс-контроль: Могилевська розповіла, як їй вдалося прорватися до гей-клубу
Могилевська розповіла про візит у гей-клуб (Фото: колаж РБК-Україна)

Могилевська поділилася кумедною історією з життя

Наталя Могилевська в одній зі сценок на шоу "Ліга сміху" показувала разом з актрисою команди "Вінницькі" Іриною Сопонару, яким чином потрібно проходити фейс-контроль у клубах. Однак на практиці відома співачка не може похвалитися таким вдалим досвідом - одного разу її не пустили до гей-клубу, і зірці довелося пробиратися туди "по блату". Про це передає "ТелеНеделя".

Могилевська відверто розповіла про свій похід до подібного закладу.

Не пройшла фейс-контроль: Могилевська розповіла, як їй вдалося прорватися до гей-клубу

Наталя Могилевська та Ірина Сопонару (фото: "Ліга Сміху" в Одесі)

За словами співачки, у Голландії разом із подружкою вона опинилася на вулиці гей-клубів, і було прийнято рішення відправиться туди "потусити".

Втім, нічого спочатку не вийшло - охоронці відмовили Могилевській у вході. Справа в тому, що туди в принципі дівчат не пускали.

Не пройшла фейс-контроль: Могилевська розповіла, як їй вдалося прорватися до гей-клубу

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Але потім я зустріла своїх знайомих хлопців, які й допомогли нам пройти фейс-контроль", - зізналася народна артистка України.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Наталія Могилевська, яка тричі випробовувала свої сили в шоу "Танці з зірками" в 2006, 2007 і 2017 роках, оцінила свої сили в нових сезонах популярного проекту.

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