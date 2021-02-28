Прощеное воскресенье 2021: когда будет и что нужно делать в этот день

С 15 марта в Украине начинается Великий пост . А последнее воскресение перед этим важным для православных христиан событием - Прощеное воскресенье. В 2021 году оно будет отмечаться, соответственно, 14 марта.

Что в этот день можно и нельзя делать, про все традиции и обычаи Прощеного воскресенья - читайте в нашем материале.

История Прощенного воскресенья

14 марта 2021 года христиане будут просить друг у друга прощения и сами стараться искренне простить всех, на кого держали обиду, чтобы начать Великий пост с чистыми помыслами, сосредоточившись на духовных переживаниях. Но с чего все началось?

Традиция просить прощения у каждого близкого в этот день пошла от египетских монахов. Чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, они расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста.

Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Потому монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью.

Со временем эта традиция перешла в богослужение всей Церкви. Во время литургии, к слову, в этот день вспоминают об изгнании Адама и Евы из рая.

Традиции и обычаи Прощенного воскресенья

По традиции, в этот день нужно трижды попросить прощения у каждого знакомого человека.

"Бог простит, и я прощаю". - говорят обычно в ответ.

Однако в этот день готовят к посту не только души, но и желудки, ведь в ближайшие полтора месяца это последний день, когда можно есть скоромную пищу, пусть уже и без мяса. А потому блины, рыба и другие гастрономические изыски - неотъемлемая часть праздника (кстати, Прощеное воскресенье припадает на последний день Масленицы).

Считается, что за стол нужно сесть семь раз - по количеству недель в Великом посту. К слову, есть суеверие, по которому после ужина в этот день не принято убираться со стола. Тогда в течение всего года в семье все будет спокойно и счастливо.

С древности в Прощеное воскресенье принято ходить на могилы умерших родственников. Там люди оставляют какие-то угощения и подарки для близких людей, ушедших из жизни, и просят их о помощи.

Сильная молитва на 14 марта 2021 года

Господи милосердный, Отче наш небесный, что учишь нас любить и прощать.

Покорнейше просим простить грехи наши: делами, поступками, словом злым, или мыслями греховными.

Услышь детей своих, Отче наш, которые на коленях стоят перед тобой в молитве.

Услышь, Царю Небесный, раскаяния наши искренние.

Прости и наполни сердца наши добротой и милосердием к ближнему.

Дай силы и мудрости своей простить и быть прощеными.

Аминь.