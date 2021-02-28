Прощена неділя 2021: коли буде і що потрібно робити в цей день

З 15 березня в Україні починається Великий піст . А остання неділя перед цією важливою для православних християн подією - Прощена неділя. У 2021 році вона буде відзначатися, відповідно, 14 березня.

Що в цей день можна і не можна робити, про всі традиції і звичаї Прощеної неділі - читайте в нашому матеріалі.

Історія Прощеної неділі

14 березня 2021 року християни будуть просити один в одного пробачення і самі намагатися щиро пробачити всіх, на кого тримали образу, щоб розпочати Великий піст з чистими помислами, зосередившись на духовних переживаннях. Але з чого все почалося?

Традиція просити вибачення у кожного близького цього дня пішла від єгипетських ченців. Щоб підсилити подвиг молитви і підготуватися до світлого свята Великодня, вони розходилися по одному по пустелі на всі сорок днів посту.

Деякі з них вже не поверталися назад: хтось був роздертий дикими звірами, інші загинули в пустелі від спраги. Тому ченці просили один у одного вибачення за всі навіть мимовільні образи, як перед смертю.

З часом ця традиція перейшла в богослужіння Церкви. Під час літургії, до речі, в цей день згадують про вигнання Адама і Єви з раю.

Традиції та звичаї Прощеної неділі

За традицією, в цей день потрібно тричі попросити вибачення у кожної знайомої людини.

"Бог простить, і я прощаю". - кажуть зазвичай у відповідь.

Проте в цей день готують до посту не тільки душі, але й шлунки, адже в найближчі півтора місяці це останній день, коли можна їсти скоромну їжу, нехай вже і без м'яса. А тому млинці, риба та інші гастрономічні смаколики - невід'ємна частина свята (до речі, Прощена неділя припадає на останній день Масляної).

Вважається, що потрібно сісти за стіл сім разів - за кількістю тижнів Великого посту. До речі, є повір'я, за яким після вечері в цей день не прийнято прибирати зі столу. Тоді протягом усього року в родині все буде спокійно і щасливо.

З давнини у Прощену неділю прийнято ходити на могили померлих родичів. Там люди залишають якісь гостинці і подарунки для близьких людей, які пішли з життя, і просять про допомогу.

Сильна молитва на 14 березня 2021 року

Господи милосердний, Отче наш небесний, що вчиш нас любити і прощати.

Уклінно просимо пробачити гріхи наші: справами, вчинками, словом лихим, чи думкою гріховною.

Почуй дітей своїх, Отче наш, що на колінах стоять перед тобою у молитві.

Вислухай, Царю Небесний, каяття наші щирі.

Пробач і наповни серця наші добротою і милосердям до ближнього.

Дай сили і мудрості своєї пробачити і бути пробаченими.

Амінь.