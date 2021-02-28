Православный календарь на март 2021: полный список важных дат
В марте 2021 года у православных будет несколько важных дат. 14 марта – Прощеное воскресенье, а 15 марта – начинается Великий пост, который закончится 1 мая. Также в марте будет две родительских субботы.
Какие памятные даты будут отмечать христиане в марте 2021 года – читайте в материале Lite.
1 марта 2021 года - Святого Макария митрополита Московского и Коломенского.
2 марта 2021 года - Великомученика Феодора Тирона, Священномученика Ермогена, патриарха Московского, чудотворца.
3 марта 2021 года - Святого Льва, папы Римского, Преподобного Космы Яхромского.
4 марта 2021 года - Преподобного Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских. Апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.
5 марта 2021 года - Благоверного князя Ярослава Мудрого.
6 марта 2021 года - Козельщанской иконы Божией Матери.
6 марта 2021 года - Вселенская мясопустная, поминальная, родительская суббота.
7 марта 2021 года - Неделя о страшном суде (мясопустная)
С 8 по 14 марта 2021 года - Масленица (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.
С 8 по 14 марта Масленица
8 марта 2021 года - Священномученика Поликарпа, епископа Смиренского. Преподобного Поликарпа Брянского.
9 марта 2021 года - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10 марта 2021 года - Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского, Священномученика Александра пресвитера, пpеподобномученицы Мстиславы.
11 марта 2021 года - Святителя Порфирия, архиепископа.
12 марта 2021 года - Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
13 марта 2021 года - Преподобного Василия исповедника.
14 марта 2021 года - Прощеное воскресенье (последний день Масленицы).
14 марта 2021 года - Заговенье на Великий пост в 2021 году. Неделя сыропустная.
14 марта 2021 года - День памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия.
С 15 марта по 1 мая 2021 года - Великий пост в 2021 году.
15 марта начинается Великий пост
15 марта 2021 года - Чистый понедельник, начало Великого поста.
16 марта 2021 года - Волоколамской иконы Божией Матери.
17 марта 2021 года - День памяти благоверного князя Даниила Московского.
19 марта 2021 года - Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею Еленою во Иерусалиме.
19 марта 2021 года - Празднование икон Божией Матери: Ченстоховскoй, Шестоковской и "Благодатное небо". Католики в этот день отмечают День Святого Иосифа.
20 марта 2021 года - Иконы Божией Матери "Споручница грешных".
21 марта 2021 года - Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия.
21 марта 2021 года - Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
22 марта 2021 года - Праздник 40 мучеников Севастийских.
22 марта 2021 года - Начинается 2-я седмица Великого поста.
23 марта 2021 года - Мучеников Кондрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих.
24 марта 2021 года - Святителя Евфимия, архиeпископа Новгородского, чудотворца. Католики отмечают в этот день Рождество Святого Иоанна Крестителя и Благовещение Девы Марии.
25 марта 2021 года - Преподобного Феофана, исповедника.
26 марта 2021 года - Молдавской иконы Божией Матери.
27 марта 2021 года - Родительская Суббота. Поминовение усопших.
27 марта 2021 года - Празднование Феодоровской-Комстромской икoны Божией Матери.
28 марта 2021 года - Неделя святого Георгия Паламы, 2-я неделя Великого поста. Вход Господень в Иерусалим.
28 марта 2021 года - Священномученика Алексия пресвитерa.
29 марта 2021 года - Начинается 3-я седмица Великого поста.
29 марта 2021 года - Преподобного Христодула Патмосского чудотворца.
30 марта 2021 года - День памяти преподобного Алексия, человека Божия.
31 марта 2021 года - Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Напомним, ранее мы писали о том, когда в 2021 году украинцы будут отмечать Пасху.