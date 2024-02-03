Проросійського актора позбавили ролі у серіалі "Білий лотос". Він скривджено "огризнувся"

Біковича позбавили ролі - що відомо

Скандал навколо серіалу "Білий лотос" спалахнув ще в січні, коли компанія HBO видала анонс того, що Бікович з'явиться у третьому сезоні. Це обурило багатьох, адже актор не приховує своєї проросійської позиції, не засудив повномасштабну війну РФ проти України, а також отримував нагороди від Путіна.

Ще тоді Міністерство закордонних справ України публічно звернулося до HBO із закликом звільнити Біковича. І ось тепер рішення ухвалено.

"Ми вирішили розлучитися з Мілошем Біковичем і роль буде змінено", - заявив представник HBO.

Бікович отримував нагороди від Путіна (скриншот)

Як відреагував актор

Рішення компанії обурило Біковича. Він вдав, що не розуміє, чому його звільнили. При цьому актор скривджено "огризнувся" і навіть заявив, що народився