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Проросійського актора позбавили ролі у серіалі "Білий лотос". Він скривджено "огризнувся"

Бікович не зніматиметься в "Білому лотосі" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Мілош Бікович, який народився в Сербії, але живе та знімається в РФ, міг з'явитися у третьому сезоні "Білий лотос" від HBO. Проте, проросійська позиція артиста позбавила його ролі, з ним відмовилися співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Variety.

Біковича позбавили ролі - що відомо

Скандал навколо серіалу "Білий лотос" спалахнув ще в січні, коли компанія HBO видала анонс того, що Бікович з'явиться у третьому сезоні. Це обурило багатьох, адже актор не приховує своєї проросійської позиції, не засудив повномасштабну війну РФ проти України, а також отримував нагороди від Путіна.

Ще тоді Міністерство закордонних справ України публічно звернулося до HBO із закликом звільнити Біковича. І ось тепер рішення ухвалено.

"Ми вирішили розлучитися з Мілошем Біковичем і роль буде змінено", - заявив представник HBO.

Бікович отримував нагороди від Путіна (скриншот)

Як відреагував актор

Рішення компанії обурило Біковича. Він вдав, що не розуміє, чому його звільнили. При цьому актор скривджено "огризнувся" і навіть заявив, що народився

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