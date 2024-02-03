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Пророссийского актера лишили роли в сериале "Белый лотос". Он обиженно "огрызнулся"

Бикович не будет сниматься в "Белом лотосе" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актер Милош Бикович, который родился в Сербии, но живет и снимается в РФ, мог появиться в третьем сезоне "Белый лотос" от HBO. Однако пророссийская позиция артиста лишила его роли, с ним отказались сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.

Биковича лишили роли - что известно

Скандал вокруг сериала "Белый лотос" разгорелся еще в январе, когда компания HBO выдала анонс того, что Бикович появится в третьем сезоне. Это возмутило многих, ведь актер не скрывает свою пророссийскую позицию, не осудил полномасштабную войну РФ против Украины, а также получал награды от Путина.

Еще тогда Министерство иностранных дел Украины публично обратилось к HBO с призывом уволить Биковича. И вот теперь решение принято.

"Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена", - заявил представитель HBO.

Бикович получал награды от Путина (скриншот)

Как отреагировал актер

Решение компании возмутило Биковича. Он сделал вид, что не понимает, почему его уволили. При этом актер обиженно "огрызнулся" и даже заявил, что родился

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