Популярний український актор вдруге став батьком: перше фото малюка
Відомий український актор, зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Олексій Нагрудний вдруге став батьком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар його дружини, кастинг-директорки Світлани Горошкової, для рубрики "ЖВЛ представляє".
Олексій Нагрудний знову став батьком
В артиста народився другий син, якого назвали Євгеном.
Кохана знаменитості поділилася фото чоловіка малюком у палаті. На знімку Олексій тримає хлопчика на руках, ніжно прижимаючи до себе.
Олексій Нагрудний знову батьком (фото: instagram.com/zhvl_official)
До слова, народжувала Світлана в одному з київських пологових центрів.
За її словами, пологи пройшли чудово. Поруч був постійно чоловік і в усьому їй допомагав.
Щасливий тато подарував коханій подарунок - підвіску з діамантом.
Олексій Нагрудний з дружиною (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)
Зазначимо, що пара познаймилася ще у 2003-му, однак романтичні стосунки у них зав'язалися лише через декілька років.
У 2008 році у подружжя народився первісток Олександр.
Раніше дружина Мірошниченка розкрила правду про виховання названого сина та довела мережу до сліз.
Також Андрій Шевченко сказав, якою мовою спілкується з дітьми.