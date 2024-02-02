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Популярний український актор вдруге став батьком: перше фото малюка

П'ятниця 02 лютого 2024 17:30
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Популярний український актор вдруге став батьком: перше фото малюка Олексій Нагрудний з дружиною (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український актор, зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Олексій Нагрудний вдруге став батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар його дружини, кастинг-директорки Світлани Горошкової, для рубрики "ЖВЛ представляє".

Олексій Нагрудний знову став батьком

В артиста народився другий син, якого назвали Євгеном.

Кохана знаменитості поділилася фото чоловіка малюком у палаті. На знімку Олексій тримає хлопчика на руках, ніжно прижимаючи до себе.

Популярний український актор вдруге став батьком: перше фото малюка

Олексій Нагрудний знову батьком (фото: instagram.com/zhvl_official)

До слова, народжувала Світлана в одному з київських пологових центрів.

За її словами, пологи пройшли чудово. Поруч був постійно чоловік і в усьому їй допомагав.

Щасливий тато подарував коханій подарунок - підвіску з діамантом.

Популярний український актор вдруге став батьком: перше фото малюка

Олексій Нагрудний з дружиною (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Зазначимо, що пара познаймилася ще у 2003-му, однак романтичні стосунки у них зав'язалися лише через декілька років.

У 2008 році у подружжя народився первісток Олександр.

Раніше дружина Мірошниченка розкрила правду про виховання названого сина та довела мережу до сліз.

Також Андрій Шевченко сказав, якою мовою спілкується з дітьми.

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