Прорив у лікуванні ожиріння. Вчені відкрили новий гормон, якій працює під час сну

Відкриття нового гормону

Новий гормон отримав назву раптин і він впливає на вагу та сон людини. Дослідження, проведене китайськими вченими, показало, що дефіцит сну тісно пов'язаний з ожирінням.

Вони виявили, що гормон раптин, який виробляється під час сну, безпосередньо впливає на регуляцію апетиту та метаболізму.

Цей гормон відщеплюється від білка ретикулокальбіну-2 (RCN2) і сигналізує про насичення в кишечнику, стримуючи споживання їжі.

Дослідники з лікарні Сянья при Центральному південному університеті стали першими, хто виявив і зрозумів, як раптин впливає на організм.

Вони з'ясували, що поганий або недостатній сон значно знижує рівень раптину, що блокує контроль апетиту. Крім того, рівень раптину був набагато нижчим у людей з ожирінням.

Механізм дії раптину

Раптин зв'язується з глутаматним метаботропним рецептором 3 (GRM3) у нейронах гіпоталамуса та шлунка, щоб перешкоджати апетиту та випорожненню шлунка. Це допомагає регулювати споживання їжі та метаболізм.

Дослідження на людях і мишах

Команда дослідників підтвердила роль раптину в метаболічних процесах за допомогою комбінації протеоміки та молекулярної біології.

Вони виявили, що раптин тісно пов'язаний із циклами циркадного ритму і що його рівень досягає піку під час нічного сну, особливо під час фази нешвидкого руху очей (NREM).

Вплив на людей з ожирінням

Дослідження показало, що люди з дефіцитом сну мають нижчий рівень раптину і більш схильні до ожиріння. Учасники, які проходили терапію обмеження сну (SRT), мали вищий рівень раптину і пом'якшені фенотипи ожиріння.

Генетичне дослідження

Генетичне дослідження 2000 людей з ожирінням виявило варіант RCN2, який був присутній у групі членів сім'ї, які страждали від синдрому нічного прийому їжі (NES). Цей варіант блокував виробництво раптину, що призводило до ожиріння.

Відкриття раптину відкриває нові можливості для розробки ліків, які можуть допомогти у боротьбі з ожирінням.

Дослідники підкреслили важливість якості сну для метаболічного гомеостазу і запропонували раптин як потенційний новий шлях для лікування ожиріння.