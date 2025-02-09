Прорыв в лечении ожирения. Ученые открыли новый гормон, которой работает во время сна

Ученые сделали прорыв в изучении связи между сном и ожирением, обнаружив новый гормон, который вырабатывается гипоталамусом во время сна. Этот новый гормон может стать основной для многих лекарств, которые помогут в борьбе с избыточным весом.
Что известно об этом новом гормоне, какое он имеет значение для науки и за что он отвечает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New Atlas.
Новый гормон получил название раптин и он влияет на вес и сон человека. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что дефицит сна тесно связан с ожирением.
Они обнаружили, что гормон раптин, который вырабатывается во время сна, напрямую влияет на регуляцию аппетита и метаболизма.
Этот гормон отщепляется от белка ретикулокальбина-2 (RCN2) и сигнализирует о насыщении в кишечнике, сдерживая потребление пищи.
Исследователи из больницы Сянья при Центральном южном университете стали первыми, кто обнаружил и понял, как раптин влияет на организм.
Они выяснили, что плохой или недостаточный сон значительно снижает уровень раптина, блокирующего контроль аппетита. Кроме того, уровень раптина был намного ниже у людей с ожирением.
Раптин связывается с глутаматным метаботропным рецептором 3 (GRM3) в нейронах гипоталамуса и желудка, чтобы препятствовать аппетиту и опорожнению желудка. Это помогает регулировать потребление пищи и метаболизм.
Команда исследователей подтвердила роль раптина в метаболических процессах с помощью комбинации протеомики и молекулярной биологии.
Они обнаружили, что раптин тесно связан с циклами циркадного ритма и что его уровень достигает пика во время ночного сна, особенно во время фазы небыстрого движения глаз (NREM).
Исследование показало, что люди с дефицитом сна имеют более низкий уровень раптина и более склонны к ожирению. Участники, которые проходили терапию ограничения сна (SRT), имели более высокий уровень раптина и смягченные фенотипы ожирения.
Генетическое исследование 2000 людей с ожирением выявило вариант RCN2, который присутствовал в группе членов семьи, страдающих от синдрома ночного приема пищи (NES). Этот вариант блокировал производство раптина, что приводило к ожирению.
Открытие раптина открывает новые возможности для разработки лекарств, которые могут помочь в борьбе с ожирением.
Исследователи подчеркнули важность качества сна для метаболического гомеостаза и предложили раптин как потенциальный новый путь для лечения ожирения.
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