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"Проревіла три дні". MamaRika зізналася, коли у них з чоловіком почалися проблеми у стосунках

MamaRika і Сергій Середа (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями співачка MamaRika зізналася, що вони з чоловіком, шоуменом і продюсером Сергієм Середою, переживають "надскладні часи". Зі слів зірки, це почалося ще пів року тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки на YouTube-каналі M1 music.

Деталі

Як розповіла знаменитість, криза в їхньому з шоуменом шлюбі почалася під час поїздки на відпочинок до Буковеля Івано-Франківської області в березні.

Уперше за чотири роки, каже співачка, вони з чоловіком побули удвох. І саме цей момент їх "повністю розкрив".

"Коли ви лишаєтеся вперше за такий довгий час тільки вдвох, і ви не маєте що сказати одне одному, бо воно так наболіло, - це тяжко. Я в цьому Буковелі проревіла три дні. Потім три дні прокричала. Це був кошмар, а не поїздка. Емоційна екзекуція, але вона була потрібна. Я рада, що так сталося, бо це витягло з нас справжній біль", - сказала MamaRika.

MamaRika і Сергій Середа (фото: instagram.com/mamarika_official)

За словами виконавиці, в Карпатах у подружжя прийшло усвідомлення того, що в їхніх стосунках накопичилися серйозні проблеми, і вони хочуть щось із цим робити.

"Ми намагаємося. Люди думають, що це хайп. Ні, на жаль, це реальна історія. Це відбувається зараз", - поділилася вона.

Також артистка зауважила, що не бачила сенсу приховувати те, що вони переживають із Сергієм, оскільки рано чи пізно всі почали б здогадуватись.

"Наших спільних Stories стає все менше. Це можна навіть прослідкувати, якщо ти маєш елементарну дедукцію, ти зрозумієш, що щось не те, пахне смаженим", – резюмувала співачка.

 

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