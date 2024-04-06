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"Проревела три дня". MamaRika призналась, когда у них с мужем начались проблемы в отношениях

MamaRika и Сергей Середа (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певица MamaRika призналась, что они с мужем, шоуменом и продюсером Сергеем Середой, переживают "сверхсложные времена". По словам звезды, это началось еще полгода назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки на YouTube-канале M1 music.

Подробности

Как рассказала знаменитость, кризис в их с шоуменом браке начался во время поездки на отдых в Буковель Ивано-Франковской области в марте.

Впервые за четыре года, говорит певица, они с мужем побыли вдвоем. И именно этот момент их "полностью раскрыл".

"Когда вы остаетесь впервые за такое долгое время только вдвоем, и вам нечего сказать друг другу, потому что оно так наболело, - это тяжело. Я в этом Буковеле проревела три дня. Потом три дня прокричала. Это был кошмар, а не поездка. Эмоциональная экзекуция, но она была нужна. Я рада, что так произошло, потому что это вытащило из нас настоящую боль", - сказала MamaRika.

MamaRika и Сергей Середа (фото: instagram.com/mamarika_official)

По словам исполнительницы, в Карпатах у супругов пришло осознание того, что в их отношениях накопились серьезные проблемы, и они хотят что-то с этим делать.

"Мы стараемся. Люди думают, что это хайп. Нет, к сожалению, это реальная история. Это происходит сейчас", - поделилась она.

Также артистка отметила, что не видела смысла скрывать то, что они переживают с Сергеем, поскольку рано или поздно все начали бы догадываться.

"Наших совместных Stories становится все меньше. Это можно даже проследить, если ты имеешь элементарную дедукцию, ты поймешь, что что-то не то, пахнет жареным", - резюмировала певица.

 

Ранее мы рассказывали, что известный британский комик расстался с супругой после 14 лет брака.

Также мы писали, что блогер "слил" в сеть фото бойфренда Астафьевой, младше ее на 10 лет.

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