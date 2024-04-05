Майже 10 років разом. Популярна українська співачка зізналась, що її стосунки з чоловіком - на межі розриву

Популярна українська співачка MamaRika розповіла, що зараз їх шлюб із шоуменом Сергієм Середою, з яким вони більш як дев'ять років разом і мають сина Давіда, перебуває під загрозою.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням сторінку співачки в Instagram розповідає, що відомо про ситуацію у цій зірковій родині.

Про що розповіла MamaRika

В одному з дописів у соціальних мережах Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, нагадала своїм підписникам що завжди з ними чесна й не хоче нічого приховувати.

Вона додала, що будь-які відносини в якийсь момент вичерпують себе, адже це - доросле життя.

"Наша сім'я проживає надскладні часи, і так як зараз, нас не хитало ніколи", - визнала співачка.

За словами MamaRika, кожен етап життя - викарбовується в її піснях.

"Я б дуже хотіла сказати вам, що "Хтось йде" - це трек про досвід, який ми колись пережили, і вже все добре. На жаль ні. Усе відбувається прямо зараз, в цей момент, в цю секунду. Весь наш біль і всі конфлікти вилились у цю роботу", - наголосила артистка.

Під час зйомок нового кліпу (фото: instagram.com/mamarika_official)

Жінка висловила впевненість, що її нова пісня "відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар".

"Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живемо. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію. Ми із Сергієм не хочемо здаватися, і намагаємось робити все, що в наших силах, щоб зберегти те, що ми маємо", - зізналась Анастасія.

Вона додала, що найскладнішими для їх родини (як і для багатьох українців) були останні чотири роки - починаючи від карантину і завершуючи повномасштабним вторгненням РФ.

"Сім'я у мене завжди на першому місці. Ця пісня - важка, але правдива. Так само важкими були й зйомки кліпу. Було дуже холодно - і на вулиці, і на серці. У відео ви побачите справжні емоції, які вирують у нас всередині. Ми не хочемо нічого приховувати", - розповіла артистка.

Крім того, вона висловила сподівання, що всі, хто має нині такі ж труднощі, після перегляду кліпу отримає сили та натхнення зробити все можливе, щоб їх подолати.

"Якщо ви зараз проходите через те ж саме, сподіваємося, що після перегляду кліпу ви отримаєте сили, щоб не відпускати своїх найдорожчих і за них боротися. Знайте, ви не одні. Це ок бути не ок... Дякуємо за підтримку, для нас це дуже важливо", - підсумувала MamaRika.

Відвертий допис артистки (скріншот: instagram.com/mamarika_official)