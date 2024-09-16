Не пропустіть цей час: коли саджати плодові дерева восени

Осіння посадка дерев має безліч переваг, які роблять її популярним вибором серед садівників. Головне - правильно вибрати час, щоб рослини встигли вкоренитися до настання холодів. Як враховувати усі фактори, щоб молоді дерева добре пережили зиму і активно росли навесні?
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які саме плодові дерева варто садити восени та у який час.
Осіння посадка плодових дерев є популярною через низку вагомих причин. Однією з головних переваг є природні умови, які сприяють вкоріненню дерев. Осінь також вимагає менше зусиль від садівників у порівнянні з іншими сезонами. Нижче наведено основні переваги, які роблять цей період ідеальним для висадки дерев.
Попри численні переваги осінньої посадки, є кілька недоліків, які варто враховувати. Зміни погоди можуть вплинути на приживаність молодих дерев, особливо якщо раптово настануть морози. Також є певні ризики, пов'язані зі шкідниками, які активізуються восени.
Вибір правильних плодових дерев для осінньої посадки має велике значення для успіху. Деякі види краще адаптуються до холодної пори року і можуть легко пережити зимові морози. Такі дерева швидше укорінюються і навесні демонструють активний ріст. Ось кілька видів плодових і декоративних дерев, які ідеально підходять для осінньої посадки.
Не всі види дерев підходять для осінньої посадки. Деякі з них мають слабку морозостійкість або потребують більше часу для адаптації до нових умов. Для таких рослин краще обрати весняний період для посадки, щоб вони могли вкорінитися до зими. Ось кілька видів, які не варто саджати восени, щоб уникнути втрат.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Superagronom.com, Sad-ogorod.in.ua, Exo.in.ua.