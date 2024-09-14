Найважливіша справа восени на городі: готуємо насіннєву картоплю

Восени городнику треба здійснити дуже важливу справу, від якої залежить урожайність картоплі на майбутній рік - відібрати насіннєві клубні та ретельно підготувати їх для зберігання. Які тут існують важливі секрети?

РБК-Україна (проєкт Styler) дослідило усі аспекти вибору та підготовки картоплі, яку будете саджати наступного року.

Коли відбирати насіннєву картоплю?

Насіннєву картоплю найкраще відбирати восени. Це дозволяє підготувати її до зберігання з дотриманням усіх важливих етапів.

Спочатку картоплю необхідно помити, щоб видалити бруд і можливі залишки ґрунту. Після миття її слід продезінфікувати в слабкому розчині марганцю, витримуючи клубні близько п’яти хвилин.

Важливо вибирати насіннєву картоплю з найбільш продуктивних кущів, оскільки це забезпечить хороший посадковий матеріал наступного року. Головне - не затягувати з копанням, щоб картопля не накопичувала інфекцій, хоча невелика затримка може трохи збільшити її масу.

Озеленення насіннєвої картоплі

Озеленення картоплі є одним із ключових моментів підготовки посадкового матеріалу. Процес озеленення дозволяє картоплі накопичити соланін, який не тільки захищає її від гризунів, але й сприяє кращому проростанню весною.

Для цього картоплю варто тримати у затіненому місці, але не на прямому сонці, протягом семи-восьми днів.

Озеленені клубні слід зберігати в невеликих ящиках, які забезпечують гарну циркуляцію повітря. Завдяки цьому картопля стає стійкішою до грибкових захворювань, що підвищує її шанси на довге зберігання.

Озеленені клубні зберігають у невеликих ящиках (фото: Freepik.com)

Калібрування картоплі за розмірами

Правильне калібрування насіннєвої картоплі за розмірами забезпечує рівномірний ріст і високий урожай. Навіть дрібні клубні, особливо якщо вони належать до елітних сортів, здатні дати відмінний результат.

Наприклад, картопля вагою до 40-50 грамів може бути посаджена по два клубні в одну лунку, а клубні масою від 60 до 90 грамів - по одному.

Великі фракції, що перевищують 120 грамів, зазвичай розрізають на кілька частин із вічками, і такі часточки слід класти в лунку вже по три-чотири штуки. Такий підхід дозволяє отримати великі фракції врожаю, які можуть важити від 200 до 600 грамів з одного куща.

Правильне сушіння та зберігання

Після збору врожаю важливо просушити картоплю перед закладкою на зберігання. Це дозволяє уникнути гниття клубнів і їх подальшого псування.

Важливо не опускати картоплю в підвал сирою, адже це може призвести до розвитку грибкових захворювань. Для запобігання псуванню картоплю також рекомендується обробити сучасними біопрепаратами, які забезпечують захист протягом усього періоду зберігання.

Зберігати картоплю варто у ящиках, що забезпечують хорошу циркуляцію повітря.

Перед основним зберіганням картоплю необхідно ретельно оглянути та видалити пошкоджені або заражені хворобами клубні. Це допоможе запобігти поширенню інфекцій на інші клубні під час зберігання.