Не пропустите это время: когда сажать плодовые деревья осенью

Осенняя посадка деревьев имеет множество преимуществ, которые делают ее популярным выбором среди садоводов. Главное - правильно выбрать время, чтобы растения успели укорениться до наступления холодов. Как учитывать все факторы, чтобы молодые деревья хорошо пережили зиму и активно росли весной?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие именно плодовые деревья следует сажать осенью и в какое время.
Осенняя посадка плодовых деревьев популярна по ряду веских причин. Одним из главных преимуществ являются природные условия, способствующие укоренению деревьев. Осень также требует меньше усилий от садоводов по сравнению с другими сезонами. Ниже представлены основные преимущества, которые делают этот период идеальным для высадки деревьев.
Несмотря на многочисленные преимущества осенней посадки, есть несколько недостатков, которые следует учитывать. Изменения погоды могут повлиять на приживаемость молодых деревьев, особенно если внезапно наступят морозы. Также существуют определенные риски, связанные с вредителями, которые активизируются осенью.
Выбор правильных плодовых деревьев для осенней посадки имеет большое значение для успеха. Некоторые виды лучше адаптируются к холодному времени года и могут легко пережить зимние морозы. Такие деревья быстрее укореняются и весной демонстрируют активный рост. Вот несколько видов плодовых и декоративных деревьев, идеально подходящих для осенней посадки.
Не все виды деревьев подходят для осенней посадки. Некоторые из них имеют слабую морозостойкость или требуют больше времени для адаптации к новым условиям. Для таких растений лучше выбрать весенний период для посадки, чтобы они могли укорениться до зимы. Вот несколько видов, которые не стоит сажать осенью во избежание потерь.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Superagronom.com, Sad-ogorod.in.ua, Exo.in.ua.