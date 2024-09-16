Не пропустите это время: когда сажать плодовые деревья осенью

Преимущества осенней посадки деревьев

Осенняя посадка плодовых деревьев популярна по ряду веских причин. Одним из главных преимуществ являются природные условия, способствующие укоренению деревьев. Осень также требует меньше усилий от садоводов по сравнению с другими сезонами. Ниже представлены основные преимущества, которые делают этот период идеальным для высадки деревьев.

Высокая приживаемость - осенние дожди обеспечивают достаточную влажность, что способствует хорошему укоренению.

- осенние дожди обеспечивают достаточную влажность, что способствует хорошему укоренению. Меньше ухода - достаточно одного полива при посадке, остальное сделает природа.

- достаточно одного полива при посадке, остальное сделает природа. Быстрый рост весной - деревья, посаженные осенью, раньше начинают расти после востока снега.

- деревья, посаженные осенью, раньше начинают расти после востока снега. Экономия средств - осенью питомники часто дают скидки на саженцы.

- осенью питомники часто дают скидки на саженцы. Широкий выбор - к концу сезона доступен большой ассортимент деревьев.

- к концу сезона доступен большой ассортимент Лучшее качество саженцев - осенью можно легко проверить здоровье корневой системы и состояние растений.

Большинство плодовых деревьев следует сажать именно осенью (фото: Freepik.com)

Недостатки осенней посадки

Несмотря на многочисленные преимущества осенней посадки, есть несколько недостатков, которые следует учитывать. Изменения погоды могут повлиять на приживаемость молодых деревьев, особенно если внезапно наступят морозы. Также существуют определенные риски, связанные с вредителями, которые активизируются осенью.

Неожиданные изменения погоды - ранние заморозки могут повредить корневую систему молодых саженцев.

- ранние заморозки могут повредить корневую систему молодых саженцев. Вредители - грызуны активизируются осенью и могут повредить кору или корни деревьев.

- грызуны активизируются осенью и могут повредить кору или корни деревьев. Неудобные условия для работы - осенью чаще идет дождь, что может усложнить посадку.

Какие деревья лучше сажать осенью

Выбор правильных плодовых деревьев для осенней посадки имеет большое значение для успеха. Некоторые виды лучше адаптируются к холодному времени года и могут легко пережить зимние морозы. Такие деревья быстрее укореняются и весной демонстрируют активный рост. Вот несколько видов плодовых и декоративных деревьев, идеально подходящих для осенней посадки.

Яблони хорошо приживаются и устойчивы к холодам.

хорошо приживаются и устойчивы к холодам. Груши сажаются на светлых участках и не нуждаются в частом поливе.

сажаются на светлых участках и не нуждаются в частом поливе. Сливы хорошо реагируют на осенние дожди, быстро укореняются.

хорошо реагируют на осенние дожди, быстро укореняются. Смородина легко приживается и уже весной может обрадовать первыми ягодами.

легко приживается и уже весной может обрадовать первыми ягодами. Малина - осенняя посадка позволяет растению лучше адаптироваться к зимним условиям.

осенняя посадка позволяет растению лучше адаптироваться к зимним условиям. Орех - зимостойкий и не требующий особого ухода в начале роста.

- зимостойкий и не требующий особого ухода в начале роста. Хвойные деревья (туя, ель, сосна) легко адаптируются к новым условиям в прохладную погоду.

Деревья за зиму успеют укорениться перед весенним сокодвижением (фото: Freepik.com)

Какие деревья не следует сажать осенью

Не все виды деревьев подходят для осенней посадки. Некоторые из них имеют слабую морозостойкость или требуют больше времени для адаптации к новым условиям. Для таких растений лучше выбрать весенний период для посадки, чтобы они могли укорениться до зимы. Вот несколько видов, которые не стоит сажать осенью во избежание потерь.