Смотрите первый официальный трейлер GTA VI: яркое видео
Rockstar Games официально выпустила трейлер Grand Theft Auto VI - видеоигры в жанре приключенческого боевика.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американской компании по разработке видеоигр.
В начале ноября Rockstar Games объявила о планах представить трейлер в декабре.
Скриншоты
Ранее предполагалось, что первый трейлер GTA VI может быть показан на предстоящей церемонии Game Awards, но это не так.
Скриншоты
Действие новой игры развернется в популярном среди фанатов месте - Vice City.
Что касается того, что мы надеемся увидеть в GTA 6, то, по слухам, будут два главных героя, занимающихся мелкими вооруженными ограблениями.
Что касается стиля игры, остается непонятным, сохранится ли более эксцентричный подход как у GTA 5 и GTA Online, или она предпочтет более спокойные нотки, как у GTA 4 и Red Dead Redemption 2.
Добавим, что выход Grand Theft Auto VI запланирован на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ранее мы писали, что GTA: The Trilogy - The Definitive Edition выйдет бесплатно на iOS и Android.
Еще мы сообщали, что были рассекречены новые детали долгожданной GTA VI.