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GTA: The Trilogy - The Definitive Edition вийде безкоштовно на iOS та Android. Але не для всіх

Четвер 30 листопада 2023 16:35
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GTA: The Trilogy - The Definitive Edition вийде безкоштовно на iOS та Android. Але не для всіх GTA: The Trilogy вийде безкоштовно для смартфонів, але не для всіх (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Rockstar Games випустить Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition на смартфонах. Перевидання культових GTA III, Vice City та San Andreas будуть доступні у передплаті Netflix.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський тижневик, що висвітлює події у світі шоу-бізнесу Variety.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition планується випустити 14 грудня 2023, і ігри будуть доступні виключно на сервісі Netflix, де передплатники зможуть насолоджуватися ними без додаткових витрат.

У комплект трилогії входять покращені версії GTA III, GTA: San Andreas та GTA: Vice City, адаптовані для керування на мобільних пристроях. В даний час неясно, чи буде можливість використовувати зовнішні контролери для зручнішого геймплея.

Зареєструватись для отримання доступу до ігор відразу після випуску вже можна. Ці ремастери будуть частиною зростаючої колекції ігор на Netflix, що включає понад 80 різноманітних тайтлів.

Ініціатива Netflix щодо включення ігор до свого передплатного сервісу спрямована на залучення нових користувачів та зміцнення позицій компанії у цифровій розважальній індустрії.

Очікується, що реліз трилогії GTA викликає значний інтерес у фанатів серії та передплатників Netflix. Попередні ремайстри цієї серії, випущені для ПК, зіткнулися з критикою гравців через незадоволеність якістю проекту.

Нагадаэмо, що стали відомі нові подробиці гри та рік виходу Grand Theft Auto VI.

А ще ви можете прочитати про те, в які ігри можна грати на Smart TV.

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