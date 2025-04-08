Медики попереджають: ось які прийоми їжі не можна пропускати ніколи

Що важливо знати

За словами лікаря, пропуск сніданку сам по собі пов’язаний з ожирінням, гіпертонією, отосклерозом і порушенням чутливості до інсуліну. Причина цього полягає в тому, що високий рівень адреналіну спостерігається саме вранці. Якщо поєднати це з відсутністю їжі, споживанням калорій, то тіло починає викидати все більше і більше адреналіну, який є симпатичним гормоном.

А він своєю чергою змушує серце працювати швидше, що змушує тіло виробляти додаткові радикали, які можуть призвести до зміцнення артерій.

Менша кількість їжі протягом дня може призвести до посилення голоду вночі, що часто призводить до споживання більших порцій пізніше. Це звичка в кінцевому підсумку може сприяти ожирінню.

Дослідження показало, що пропуск сніданку пов’язаний із підвищеним ризиком захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань, а також смерті від усіх причин. Були переглянуті дані щодо зв’язку між пропуском сніданку та потенційним ризиком серцево-судинної захворюваності та смерті з різних причин.

Величина зв’язку була різною в різних дослідженнях, але в цілому люди, які пропускають сніданок, можуть мати більший ризик негативних наслідків для здоров’я порівняно з людьми, які регулярно снідають.

Люди, які регулярно пропускають сніданок, приблизно на 21% частіше страждають від серцево-судинних захворювань.

До чого ще призводить пропуск їжі

Порушення обміну речовин

Організм починає працювати в режимі економії, уповільнює метаболізм, що може сприяти набору ваги.

Зниження рівня енергії та концентрації

Без регулярного надходження поживних речовин мозок та тіло працюють гірше. Також це часто призводить до сильного голоду й переїдання, особливо шкідливої їжі.

Проблеми з рівнем цукру в крові

Стрибки глюкози можуть викликати слабкість, запаморочення, дратівливість і навіть втрату свідомості в деяких випадках.