Медики предупреждают: вот какие приемы еды нельзя пропускать никогда

Что важно знать

По словам врача, пропуск завтрака сам по себе связан с ожирением, гипертонией, отосклерозом и нарушением чувствительности к инсулину. Причина этого заключается в том, что высокий уровень адреналина наблюдается именно утром. Если совместить это с отсутствием пищи, потреблением калорий, то тело начинает выбрасывать все больше и больше адреналина, который является симпатическим гормоном.

А он в свою очередь заставляет сердце работать быстрее, что заставляет тело вырабатывать дополнительные радикалы, которые могут привести к укреплению артерий.

Меньшее количество пищи в течение дня может привести к усилению голода ночью, что часто приводит к потреблению больших порций позже. Это привычка в конечном итоге может способствовать ожирению.

Исследование показало, что пропуск завтрака связан с повышенным риском заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти от всех причин. Были пересмотрены данные о связи между пропуском завтрака и потенциальным риском сердечно-сосудистой заболеваемости и смерти по разным причинам.

Величина связи была разной в разных исследованиях, но в целом люди, которые пропускают завтрак, могут иметь больший риск негативных последствий для здоровья по сравнению с людьми, которые регулярно завтракают.

Люди, которые регулярно пропускают завтрак, примерно на 21% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

К чему еще приводит пропуск еды

Нарушение обмена веществ

Организм начинает работать в режиме экономии, замедляет метаболизм, что может способствовать набору веса.

Снижение уровня энергии и концентрации

Без регулярного поступления питательных веществ мозг и тело работают хуже. Также это часто приводит к сильному голоду и перееданию, особенно вредной пищи.

Проблемы с уровнем сахара в крови

Скачки глюкозы могут вызвать слабость, головокружение, раздражительность и даже потерю сознания в некоторых случаях.