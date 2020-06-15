ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані

STYLERЖиття    15.06.2020 - 21:53
Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані
Українська мова в Макдональдсі розлютила пропагандистів (фото: pixabay.com)

В Макдональдсі прибрали з меню самообслуговування російську мову

В Україні у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's з меню самообслуговування прибрали російську мову. Тепер клієнти можуть зробити замовлення, вибравши меню українською або англійською мовою. Ця новина роздратувала багатьох російських пропагандистів.

Так Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі зазначив, що дане рішення компанії підкреслює ставлення до половини населення України, яке розмовляє російською.

"Всі російськомовні українці українською зрозуміють, звичайно. Але сам факт відношення - очевидний", - написав скандальний блогер.

Деякі навіть закликали бойкотувати ресторан. До речі, до бойкоту приєдналася журналіст "Страны" Олеся Медведєва.

У Telegram-каналі "Изнанка 18+" зазначили, що в Україні понад 30% російськомовного населення, і вони будуть спостерігати за подіями далі.

Своєю чергою в Макдональдсі прокоментували цю ситуацію і підкреслили, що у компанії в Україні основна мова – це українська. Цією мовою також наведена інформація в куточку споживача, на сайті, також на українській ведеться рекламна кампанія і спілкування в соцмережах.

У Facebook-групі "Наша мова" подякували американському бізнесу, який допомагає Україні ставати української. І закликали українців, вибираючи наступний раз заклад швидкого харчування, завітати саме до них.

Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані

Колаж: facebook.com/chesna.mova

Користувачі мережі також підтримали позицію компанії McDonald's.

  • Спасибі за українську мову!!! Молодці!
  • Хоч хтось розуміє, що державна мова одна - українська. Для іноземців - англійська. В коментарях взагалі "вбило". Російськомовні українці. Це як? Як китаєць єврей?
  • Дуже приємно! Подяка компанії!!!
  • Спасибі!
  • Спасибі за українську мову!
  • Добре, що така політика компанії, але іноді стає сумно від співробітників, що у відповідь на українську говорять російською. Однак, це людський фактор, з яким просто доводиться боротися.
  • Не пройшло і три роки, згадали.

Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані

Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані

Скріншоти з Facebook

Раніше Разумков пояснив, навіщо Україні потрібна російська мова.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України украинский языкМакДональдз
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся