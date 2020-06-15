Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані

Українська мова в Макдональдсі розлютила пропагандистів (фото: pixabay.com)

В Макдональдсі прибрали з меню самообслуговування російську мову

В Україні у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's з меню самообслуговування прибрали російську мову. Тепер клієнти можуть зробити замовлення, вибравши меню українською або англійською мовою. Ця новина роздратувала багатьох російських пропагандистів.

Так Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі зазначив, що дане рішення компанії підкреслює ставлення до половини населення України, яке розмовляє російською.

"Всі російськомовні українці українською зрозуміють, звичайно. Але сам факт відношення - очевидний", - написав скандальний блогер.

Деякі навіть закликали бойкотувати ресторан. До речі, до бойкоту приєдналася журналіст "Страны" Олеся Медведєва.

У Telegram-каналі "Изнанка 18+" зазначили, що в Україні понад 30% російськомовного населення, і вони будуть спостерігати за подіями далі.

Своєю чергою в Макдональдсі прокоментували цю ситуацію і підкреслили, що у компанії в Україні основна мова – це українська. Цією мовою також наведена інформація в куточку споживача, на сайті, також на українській ведеться рекламна кампанія і спілкування в соцмережах.

У Facebook-групі "Наша мова" подякували американському бізнесу, який допомагає Україні ставати української. І закликали українців, вибираючи наступний раз заклад швидкого харчування, завітати саме до них.

Колаж: facebook.com/chesna.mova

Користувачі мережі також підтримали позицію компанії McDonald's.

Спасибі за українську мову!!! Молодці!

Хоч хтось розуміє, що державна мова одна - українська. Для іноземців - англійська. В коментарях взагалі "вбило". Російськомовні українці. Це як? Як китаєць єврей?

Дуже приємно! Подяка компанії!!!

Спасибі!

Спасибі за українську мову!

Добре, що така політика компанії, але іноді стає сумно від співробітників, що у відповідь на українську говорять російською. Однак, це людський фактор, з яким просто доводиться боротися.

Не пройшло і три роки, згадали.

Скріншоти з Facebook

Раніше Разумков пояснив, навіщо Україні потрібна російська мова.

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Автор: Styler