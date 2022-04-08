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Пропагандисты на росТВ украли кадры со съемок сериала для создания фейков о войне

Фото: Пропагандисты украли кадры из сериала для "развенчания фейков" о войне (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На российском пропагандистском телевидении используют кадры со съемок сериалов, чтобы якобы "разоблачить украинские фейки".

Об этом рассказала участница съемочной группы Надежда Колобаева и предоставила подтверждение в виде фото и видео.

"Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить украинские фейки". И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы выдать его за труп". А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала, а это наши постановщики трюков готовят Альбертика к съемке!" – написала Колобаева.

В комментариях девушка отметила, что процесс съемок кто-то снимал на камеру, а потом это видео использовали для создания программы на "Россия-24".

В комментариях она добавила, что сотрудники съемочной группы уже обратились в правоохранительные органы и связались с адвокатом. Но результата пока нет. По этой причине Колобаева пока не называет название сериала и имена участников съемочной группы.

Позже она разместила на своей странице также и видео со съемок сериала, которые российские телеканалы использовали для своих программ о якобы "разоблачении фейков".

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты не верили, что в украинских селах есть газ и рыли окопы по трубам.

А также рассказывали о том, что в одной из школ оккупанты вынесли все, что смогли и оставили детям послание – "мира и успехов в учебе".

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