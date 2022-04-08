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Пропагандисти на росТБ вкрали кадри зі зйомок серіалу для створення фейків про війну

Фото: Пропагандисти вкрали кадри з серіалу для "розвінчання фейків" про війну (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На російському пропагандистському телебаченні використовують кадри зі зйомок серіалів, щоб нібито "викрити українські фейки".

Про це розповіла учасниця знімальної групи Надія Колобаева і надала підтвердження у вигляді фото і відео.

"Нещодавно в ефірі" Росія-24 "вирішили"викрити українські фейки". І що ви думаєте? Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб видати його за труп". А це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу, а це наші постановники трюків готують Альбертика до зйомки!" – написала Колобаева.

У коментарях дівчина зазначила, що процес зйомок хтось знімав на камеру, а потім це відео використовували для створення Програми на "Росія-24".

У коментарях вона додала, що співробітники знімальної групи вже звернулися в правоохоронні органи та зв'язалися з адвокатом. Але результату поки немає. З цієї причини Колобаєва поки не називає назву серіалу та імена учасників знімальної групи.

Пізніше вона розмістила на своїй сторінці також і відео зі зйомок серіалу, які російські телеканали використовували для своїх програм про нібито "викриття фейків".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти не вірили, що в українських селах є газ і рили окопи по трубах.

А також розповідали про те, що в одній зі шкіл окупанти винесли все, що змогли й залишили дітям послання – "миру та успіхів у навчанні".

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